KAPELLE PETRA – Zurück „Auf Null“

Wenn man schon auf die Jugendjahre in den 90ern zurückschaut, dann bitte so. Auf ihrer neuen Single „Auf Null“ spielen Kapelle Petra erneut gekonnt mit den Emotionen. Der positiv-druckvollen Uptempo-Nummer im Stile von Nada Surf oder den frühen Weezer stellt das Indierock-Trio aus Hamm/Westfalen die was wäre wenn-Frage entgegen: „Wir sind im Hier und Jetzt sehr glücklich, das ist kein verklärter Blick zurück. Und trotzdem stellen wir uns manchmal die Frage: Wo wären wir jetzt, wenn wir damals irgendwo anders abgebogen wären”, so die Band über „Auf Null“.

Inhaltlich kreiert Kapelle Petra-Sänger Sänger Opa hier – mit vielen 90er-Jahre-Referenzen und Konjunktiven gespickt – ein nostalgisches Fernweh nach Gestern, ohne mit dem Hier und Jetzt zu hadern.

„Auf Null“ ist nach „Freibad Pommes“ die zweite Single aus dem im Januar 2024 erscheinenden Album „HAMM“.

Kapelle Petra nennen ihr neuntes Album wie die Stadt, in der sie leben und von der die meisten nur den Bahnhof kennen. Ein lokaler Bahnsteig bildet treffender Weise das Artwork, Symbol für Ankommen und Weiterstreben zugleich, geschossen im Zusammenspiel von Licht und Schatten.

Kapelle Petra spielen besser denn je zwischen den Stühlen von Popmusik und Indierock, mit einer Instrumentierung, die zugleich grazil und griffig klingt und trotzdem nach vorne geht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kapelle Petra Live 2024

01.02. München, Ampere

02.02. Wien, B72

03.02. Nürnberg, Club Stereo

08.02. Stuttgart, Club Cann

09.02. Solothurn, Kofmehl (CH)

10.02. Luzern, Sedel (CH)

22.02. Berlin, Frannz Club

23.03. Hamburg, Knust

24.02. Bremen, Tower

29.02. Dresden, Chemiefabrik

01.03. Leipzig, Moritzbastei

02.03. Hannover, Musikzentrum

07.03. Frankfurt a. Main, Das Bett

08.03. Münster, Sputnikhalle

09.03. Köln, Club Volta