Karsten Walter veröffentlicht Duett mit Marina Marx + Album “Komm näher”

Sechs Jahre lang hat Karsten Walter zusammen mit Feuerherz deutsche Schlagergeschichte geschrieben – mit über 30 Millionen Streams, 28 Millionen YouTube-Klicks, drei Top-Ten-Alben in Folge sowie ausverkauften Konzerten gehörte Feuerherz zu den ganz Großen ihres Genres.

Nun macht sich der charismatische Sänger Karsten Walter auf, die Herzen seiner Fans mit seinen energiegeladenen und verführerischen Songs zum Beben zu bringen. Greifbar. Hautnah. Wie eine Streicheleinheit, die Gänsehaut hervorruft. Karsten Walter kann genau diese Gefühle erzeugen und liefert mit seinem ersten Soloalbum „Komm näher“ (VÖ: 01.07.2022) den Beweis, dass man Musik nicht nur hören, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes fühlen kann.

Alleine schon der Songtitel der neuen Single „Lass die anderen reden“, die zeitgleich mit dem Album erscheint, erfüllt diesen Anspruch. Denn: Indem Karsten Walter und Marina Marx mit diesem Duett ein klares Statement gegen Hasskommentare und Mobbing setzen, sprechen sie Millionen Menschen aus der Seele. Seit die Beziehung der beiden öffentlich wurde, haben sie laut Karsten „mit sehr vielen negativen Meinungen und fiesen Kommentaren zu kämpfen“.

Doch die Antwort des Liebespaares ist stärker als jeder noch so feige Social-Media-Angriff, weil am Ende die Liebe immer siegen wird. „Lies’ nicht die Zeilen, die man so schreibt. Denn du wirst sehen, sie verstauben mit der Zeit“, lautet die Schlussfolgerung des Schlager-Duos, das die gesammelten Erfahrungen nun Hand in Hand musikalisch verarbeitet – getragen von einer treibenden Melodie, modernen Elementen und einem ansteckend frischen Sound.

Dieser Titel ist die logische Fortsetzung des ersten Duetts „Fahr zur Hölle“, mit dem Karsten und Marina stolze vier Millionen Streams erreichten. Nie zuvor konnte man dem angesagten Sänger, Tänzer und Model näherkommen. „Lass die anderen reden“ untermauert diesen Eindruck ebenso wie der Song „Komm näher“, dem das Album letztlich seinen Namen zu verdanken hat. Bereits im September 2021 hatte Karsten diesen elektrisierenden Vorgeschmack veröffentlicht und mit heißen Rhythmen im Gepäck einen gefeierten Solo-Auftakt hingelegt.

Seine Cover-Version des 90er-Kult-Hits „The Rhythm Of The Night“ avancierte zum Ohrwurm. Mit der Freigabe der Original-Autoren im Gepäck, verpasste der 29-Jährige dem Eurodance-Klassiker ein persönliches Gewand. „Wie du dich bewegst, bewegt was in mir. Und wie ein Magnet ziehst du mich hin zu dir“, singt der Popschlager-Interpret, der für High-Quality-Shows und Entertainment vom Feinsten steht. „Komm, wir feiern’ unseren Rhythmus dieser Nacht“, fordert das Multitalent seine Fans auf und löst damit eine Kettenreaktion aus – nicht zuletzt dank des mitreißenden Musikvideos, das in Zusammenarbeit mit dem Choreografen von Lady Gaga entstanden ist.

Produziert wurde das Debütalbum vom mit Gold und Platin ausgezeichneten Produzenten Roman Lüth, der u.a. für Helene Fischer, Kerstin Ott und Ben Zucker produzierte. Romantisch. Ekstatisch. Hautnah. All das ist Karsten Walter und all das transportiert sein neues Album. Es lohnt sich, dem vielseitigen Sänger näherzukommen, dessen Herz nach dem Ende des Kapitels Feuerherz mehr denn je für die Musik brennt.