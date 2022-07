R.E.M. feiern das Jubiläum ihrer ersten EP mit einem Special Release

40 Jahre nach der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP “Chronic Town” feiern R.E.M. das Jubiläum mit einem Special Release: Am 19. August erscheint die EP zum allerersten Mal überhaupt als eigenständige CD mit ausführlichen Liner Notes vom Original Produzenten Mitch Easter (Let’s Active).

“Chronic Town” ist charmant, kraftvoll und erfrischend direkt. Es ist diese Kombination, die die Band in den folgenden Jahrzehnten nicht nur antreibt, sondern sie auch zu verlässlichen Revolutionären der alternativen Musik macht.

Der Einfluss von R.E.M.s Debut-EP auf die Zukunft der alternativen Musik ist unbestritten und wurde vom Magnet Magazine als “eine Vorlage für die gesamte Indie-Rock-Bewegung” beschrieben.

Mit so beliebten Klassikern im Repertoire der Band wie „Gardening At Night“, „Wolves, Lower“ und „1.000.000“ machte die EP mit fünf Songs, wie Rolling Stone feststellte, „darauf aufmerksam, dass man sich R.E.M genauer ansehen sollte.“ Als Debütveröffentlichung war “Chronic Town” von R.E.M. eine Anomalie – eine Platte, die nicht ganz in die Beschränkungen dessen passte, was im Radio gespielt wurde. Anstatt also zu versuchen, in ein Genre zu passen, hat R.E.M. geholfen, ihr eigenes zu erschaffen: College Rock.

Als Nachfolger ihrer bahnbrechenden Single „Radio Free Europe“, die 1981 veröffentlicht wurde, diente “Chronic Town” als Einstiegspunkt für eine der größten Bands des Alternative Rock. „Man könnte phantasievoll sagen, dass “Chronic Town” der Sound einer Expedition war, die zu allem bereit ist und sich auf den Weg macht“, sagt Easter liebevoll über die EP. „Die Single ‘Radio Free Europe’ war ein Wegweiser, die ‘Chronic Town’ EP war der Atlas.“

Das Jubiläum von „Chronic Town“ ist zweifellos eine großartige Chance diesen grandiosen Meilenstein der Band zu feiern. Die “Chronic Town EP” wird in drei verschiedenen Formaten veröffentlicht: CD, Picture Disc und Kassette.