Kensington Road veröffentlichen „The Glitch“ aus ihrem neuen Album

Mit „The Glitch“ veröffentlichen Kensington Road ihre zweite Single vom kommenden Album „Charlie is Alive“, das am 10.05.2024 veröffentlicht wird und bereits jetzt schon Vorschusslorbeeren bekommt. So schreibt das Schall Magazin: „Charlie is Alive ist Ihr bisher bestes Album. Dabei bleibt das Quintett um Sänger Stefan Tomek seinem Publikum treu und setzt weiterhin auf feinste Zutaten aus Alternative Rock und Power Pop, doch in Sachen Qualität legt es nochmal ein, zwei Schippen drauf. Ein Kensington Road Album ist wie ein guter Freund, der Dich in den Arm nimmt.“

Nach der ersten melancholischen und bittersüßen Single „Flowers in Japan“ ist „The Glitch“ nun eine rauhere und etwas mystische Rocknummer. Dazu sagt Sänger Stefan Tomek: „Wir wollten unbedingt mit den ersten beiden Singles zeigen, was für eine große Bandbreite unser neues Album Charlie Is Alive hat. The Glitch ist ein sexy Rocksong über starkes Verlangen nach einer anderen Person. So unbändig ist dieses Verlangen, das selbst ein paar Minuten sich zu einer Ewigkeit ausdehnen können und die Zeit einfach nicht zu vergehen scheint. Du bist ohne die Zuneigung dieser Person komplett Orientierungslos und verloren. Quasi verschollen auf hoher See. Ob so eine Obssession gesund ist sei mal dahingestellt. Es passt auf jeden Fall zum Rock and Roll.“

Das Album „Charlie is Alive“ erscheint am 10. Mai und Kensington Road gehen damit bereits ab 19. April auf Deutschland Tour.

KENSINGTON ROAD – CHARLIE IS ALIVE TOUR 2024