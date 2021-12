Das ikonische erste und einzige Konzept-Album aus dem Jahr 1981 wird anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums in dieser speziellen und exklusiven Vinyl-Edition erhältlich sein!

Die Rock-Legenden KISS veröffentlichten diese Jubiläumsedition in einer streng limitierten Auflage von nur 7000 Stück weltweit – versehen mit dem deutschen KISS Logo! In Deutschland gefertigt, wird es „(Music From) The Elder“ als 1 LP Ausfertigung mit durchsichtigem Vinyl (180g) in einer goldfarben laminierten Hülle geben. Auf der Rückseite durchnummeriert, enthält es außerdem die Texte mit deutscher Übersetzung plus einem Insert mit dem Artwork der australischen und japanischen Auflagen.

Für einige zählt das Album zu den unzugänglichsten der Band, für andere ist es DAS KISS Album schlechthin. Ursprünglich wurde es am 10. November 1981 als neuntes KISS Album veröffentlicht, aufgenommen mit dem Schlagzeuger Eric Carr (der Peter Criss ersetzte) ist und bleibt es ein unglaublich ambitioniertes Konzeptalbum – mit einer epischen Storyline und allem, was dazugehört.

Das ist die Geschichte: „The Boy“ wird rekrutiert und trainiert von einer ominösen Gruppe, die sich „The Council of Elders“ nennt – einer Organisation, die wiederum Teil einer größeren Gruppe mit dem Namen „Order of the Rose“ ist. Im Großen und Ganzen handelt es sich um ein klassisches Superhelden-Epos, dem ewigen Kampf zwischen Gut und Böse. Erzählt aus der Sicht von „The Boy“ und einer Vater-Figur namens Morpheus (by the way: lange bevor es The Matrix gab).

Das Album wurde zwischen Toronto, New York und dem ländlichen Connecticut im Laufe des Jahres 1981 aufgenommen. Anfänglich schien es so als wäre es kommerziell kein großer Erfolg, denn es war das erste KISS Album, das in den Staaten nicht auf Anhieb Goldstatus erzielte. Doch jetzt – 40 Jahre später – ist es zu einem Kultalbum unter den KISS Fans avanciert. So erzählt Gene Simmons dem US Magazin Louder, dass er jedes Jahr Anfragen für eine Elder Tour bekomme. Angeblich ist jetzt auch einen Filmversion von The Elder in Arbeit.

KISS zählen zu Amerikas Gold-Award-Band aller Zeiten in jeder Kategorie und haben mittlerweile über 100 Millionen Tonträger weltweit verkauft. Auch als Live-Act haben sie sämtliche Verkaufsrekorde gebrochen, die es gibt. Nun – nach einer 48 Jahre andauernden Karriere, freuen sich die KISS Bandmitglieder Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer und Tommy Thayer, dass sie mit dieser neuen und exklusiven Auflage 40 Jahre „(Music From) The Elder“ zelebrieren können. Ein weiteres unverzichtbares Sammler-Item für die unzähligen KISS Fans auf der ganzen Welt.

TRACK LIST:

Side A:

1. Fanfare

2. Just A Boy

3. Odyssey

4. Only You

5. Under The Rose

Side B: