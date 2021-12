Zum Jahresende “Danke” sagen – für Familie, Freundschaften, zum Weiterleiten. Emilio bringt nach “Winter” den Sommer zurück. In einer Kooperation mit amazon Studios spielt er die Hauptrolle im Film “One Night Off” (ab 29.12. bei prime Video) und bringt mit “Danke” den Abspannsong zum Film und für die Jahreszeit ein.

Wer Unterstützung in der Formulierung braucht und bisher nicht wusste wie, darf Emilio danken, denn er hat gemeinsam mit seinem Producerteam Truva, und seinen Co-Writern Lazlo und Megaloh den idealen Musik-Wortanteil gefunden, um diesen Song genau dafür zu nutzen – “Danke” sagen. Zum Verschicken an Menschen, an die man oft denkt und sich selten meldet, mit Lächeln im Gesicht-Garantie und einer Botschaft, die in der kalten Jahreszeit ankommt. Begleitet von einem sommerlichen Video, in dem das Leben lebenswert ist.

