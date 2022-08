LINA veröffentlichte am Freitag ihre neue Single

Lina Larissa Strahl ist 1997 in Hannover geboren. Bereits im Alter von 15 Jahren nahm sie an der KiKA-Show „Dein Song” teil, ging mit ihrem Lied „Freakin‘ Out“ als Gewinnerin und „Nachwuchs Songwriterin des Jahres” hervor und begründete somit ihre Karriere als Sängerin und Schauspielerin. Kurz nach ihrem Sieg im KiKA TV-Format wurde sie von Star Regisseur Detlev Buck für die Hauptrolle in „Bibi & Tina -Der Film” gecastet und begab sich 2013 zum ersten Mal in die Rolle der singenden Hexe Bibi Blocksberg. Auch in den nicht minder beliebten Fortsetzungen „Bibi & Tina: Voll verhext“ (2014), „Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs“ (2015) und „Bibi & Tina: Tohuwabohu Total“ (2016) spielte Lina die Hauptrolle und begeisterte mehr als sechs Millionen Kinobesucher.

Für ihre schauspielerische Leistung in der Filmreihe wurde Lina mit dem Sonderpreis des New Faces Awards ausgezeichnet. Etwa zeitgleich begann die Arbeit an ihrem Debütalbum „Official“, das im Mai 2016 erschien – direkt gefolgt von Linas erster Tour durch sieben deutsche Großstädte. Im selben Jahr wurde Lina als Synchronsprecherin für die deutsche Fassung des Oscar-prämierten Disney-Animationsfilms „Vaiana“ engagiert, in dem sie der titelgebenden Hauptfigur ihre Stimme lieh.

Im Sommer 2017 November veröffentlichte sie ihr zweites Album „Ego“. Im Frühling 2018 folgte ihre bis dorthin größte Tour. Sowohl 2017 als auch 2018 wurde Lina in der Kategorie „Künstlerin Pop National” für den Echo nominiert. Nach einer Reihe von Open-Air-Konzerten im Sommer 2018, folgte im November 2018 Linas drittes Album „R3BELLIN“, welches auf Platz 2 der deutschen Albumcharts einstieg. Im Frühling 2019 startete die „Um zu Rebellieren“-Tour.

Nach der aufgrund von Corona abgesagten Tour im Frühjahr 2022, spielt Lina nun eine Reihe von Open-Air Shows im Sommer. Im Herbst startet der Musikfilm „Alle für Ella“ in den Kinos, in dem Lina die Hauptrolle spielt.

2022 nimmt Lina auch wieder neue Songs auf. Die erste Single erschien am 5. August: