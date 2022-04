Mit ihrem Ruf als formidable und dynamische Live-Band, nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Europatourneen und hochkarätiger Festivalauftritte, haben sich LONG DISTANCE CALLING schon seit einiger Zeit auf eine Art Crescendo ihres Könnens und ihrer Möglichkeiten hin entwickelt. Im Jahr 2020 veröffentlichte die Band, obwohl sie nicht auf Tournee gehen konnte, ihr siebtes und bisher fesselndstes Album “How Do We Want To Live?”, das aus dem Stand Platz 7 der deutschen Album Charts erreichte.

Da sie dieses Mal nicht in der Lage waren, ihre neue Musik direkt unter die Leute zu bringen, beschlossen sie stattdessen, sich erneut mit Begeisterung in den kreativen Prozess zu stürzen. Das Endergebnis all dieser Kreativität ist sicherlich dazu bestimmt, eine der großen progressiven Platten des Jahres zu werden. Das achte Album von LONG DISTANCE CALLING trägt den Titel “Eraser”: eine direkte und herzliche Hommage an die allmähliche Erosion der Natur durch den Menschen. “Eraser” wird am 26. August veröffentlicht und ist den bedrohten Tierarten der Welt gewidmet, wobei jeder Song ein bestimmtes, vom Aussterben bedrohtes Lebewesen darstellt.

Die erste Single “Kamilah”, die gestern erschienen ist, ehrt den Gorilla mit einer wilddynamischen Reise durch glückselige, schimmernde Post-Rock-Aussichten, dringende und muskulöse metallische Crescendos und einen zutiefst melodischen und melancholischen Schlusspunkt.

“Eraser” Tracklisting:

1. Enter: Death Box

2. Blades

3. Kamilah

4. 500 Years

5. Sloth

6. Giants Leaving

7. Blood Honey

8. Landless King

9. Eraser

LONG DISTANCE CALLING sind:

Florian Füntmann – Guitars

Jan Hoffman – Bass

David Jordan – Guitars

Janosch Rathmer – Drums

Ab dem 4. Mai geht die Band mit ihrem letzten Album „How Do We Want To Live“ auf Tour:

04.05.22, Hamburg, Kleine Elbphilharmonie

05.05.22, Dresden, Tante-Ju (neue Venue)

10.05.22, Hannover, Pavillon

11.05.22, Mannheim, Capitol

12.05.22, Stuttgart, Liederhalle, Mozart-Saal

13.05.22, Leipzig, Peterskirche

14.05.22, Berlin, Passionskirche

15.05.22, Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle Club

16.05.22, München, Backstage Werk (neue Venue)

18.05.22, Bochum, Christuskirche

19.05.22, Köln, Theater Am Tanzbrunnen