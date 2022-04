Im Mai 2022 wird Rolf Zuckowski 75Jahre alt. In seiner Autobiografie „Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Mein musikalisches Leben“(Edel Books) schaut er auf ein erfülltes, spannendes Leben zurück. Zeitgleich mit dem Buch erscheint sein musikalisches Herzstück, die Meilensteine seiner musikalischen Biografie, als Zusammenstellung „Meine Hits und Herzenslieder“ mit 46 Liedern.

Unzählige sind mit seinen Hitswie „Wie schön, dass du geboren bist“oder„In der Weihnachtsbäckerei“ groß geworden. Die Lieder haben seit den 70er-Jahren Millionen von kleinen und großen Menschen begleitet, getröstet, ihnen Mut gemacht und sie bestens unterhalten. Rolf Zuckowski schenkte den Kindern nicht nur seine Lieder, sondern auch seinen tief verankerten Optimismus.

Die Lieder wurden Teil der Alltags- und Familienkultur und spielen bei jeder nachwachsenden Kindergeneration immer wieder eine bedeutende Rolle. Mit seinen Schlagern und Chansons für Erwachsene wuchs zusätzlich das generationsübergreifende Repertoire.Diese Songs ermöglichten ihm, seine Erfahrungen, sein Nachdenken und Innehalten und seine Lebensfreude mit anderen Eltern zu teilen. „Überall ist Wunderland“ und „Leben ist mehr“ sind dafür treffende Beispiele.

Auf zwei CDs versammelt und als Download sowie im Streaming verfügbar finden sich nun diese und weitere Herzstücke seines gesamten Liederschaffens gebündelt wieder. Eine ideale Zusammenstellung, um in die großen Hits und die schönsten musikalischen Momente erneut eintauchenoder auf eigene Zeitreise in die Vergangenheit gehen.

Auchnicht mehr ganz junge oder seit Kurzem erwachsene Menschen lieben diese Zeitreisen. Dann schreiben siedem Liedermacheretwa über Tiktok: „Du bist der Held meiner Kindheit.“ Was diese Lieder Rolf Zuckowski selbst bedeuten und wie einige von ihnen entstanden sind, darum geht es auch in seiner kurz vor dem Geburtstag erscheinenden Autobiografie. Das Doppelalbum umfasst Lieder aus über fünf Dekaden und ergänzt auf wunderbare Weise diese Erinnerungen an sein bisheriges musikalisches Leben.

CD1