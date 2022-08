Schwedisches Quintett veröffentlicht zweiten Teil des dreiteiligen Opus’

MANDO DIAO sind wieder voll da und haben im Sommer 2022 schon viele große Rock-Festivals in Europa gespielt, darunter Hurricane, Southside und Novarock. Kurz vor der Sommersaison brachten sie die erste einer Reihe von Veröffentlichungen mit heißem und hochoktanigem Rock frisch aus dem Studio heraus. „Vol. 1“ brachte den Radio-Hit „Frustration“ hervor, der es bis auf Platz 2 der Deutschland Rock Airplay Charts schaffte. Nun freuen wir uns, dass „Vol. 2“ am 23. September erscheint und Teile der Band für ein exklusives und persönliches 20 YEARS OF MANDO DIAO Panel im Rahmen des Reeperbahn Festivals in Hamburg zu Gast sind.

Der Titeltrack „Primal Call“ ist ein hippiemäßig klingender Song, der von LED ZEPPELIN und KING CRIMSON inspiriert wurde, jedoch als eine punkigere Version. Es gibt keinerlei Logik in den Veränderungen während des Songs, aber hey, so mag es die Band. Voller Überraschungen. Als ob der Produzent ein total Verrückter wäre, der die Kontrolle verloren hat.

„Fire In The Hall“ ist ein kurzer, intensiver Song, der von Björn und Jens geschrieben wurde. Wieder einmal eine Mischung aus primitivem Rock’n’Roll-Gefühl und Elektronik. Das Schlagzeug zum Beispiel basiert auf Samples von Patsos Schlagzeugspiel. Die Texte sind einfach und fast trivial, mit einem „La Vida Loca“-Vibe: Entfache ein großes Feuer, für dich und andere. Die meisten Dinge lassen sich mit einem reinigenden Tanz lösen – sowohl in der Realität als auch in den Texten. „If you write the lyrics together with someone, it’s easier to avoid becoming pretentious and over-analytical”, fassen sie zusammen.

Schließlich „Charlie“, ein Song über ihren derzeitigen Produzenten Charlie Storm. Einer der Besten, der an vielen großen Veröffentlichungen gearbeitet hat (ROXETTE, IN FLAMES, HURL usw.). Zumindest teilweise. MANDO DIAO waren begeistert von ihm und fanden, dass er einen Song verdient hat. Oder vielleicht hatten sie auch nichts anderes, worüber sie schreiben konnten. Jeder hatte einen anderen Input, aber am Ende ist es ein reiner Rock’n’Roll-Song geworden. Und ein echter Knaller.

MANDO DIAO Tour Sommer 2022

20.08. Münster Mittendrin, Münster

27.08. Nirwana Tuinfeest, Niederlande

30.08. Kurpark Classix, Aachen