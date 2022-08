SODOM: Neue Single und Video online

Die deutsche Thrash Metal Legende SODOM veröffentlichte küprzlich die neue Single und das dazugehörige Lyric Video zum Song “1982”. Der Song ist auf der Bonus CD der Box Set Version vom 40 Jahre Jubiläums Album “40 Years At War – The Greatest Hell Of Sodom” zu finden und es gibt ihn natürlich auch auf allen digitalen Plattformen.

“1982” ist ein brandneuer Song, in dem Tom Angelripper die Anfänge Revue passieren lässt: „Anfangs wollten wir einfach nur eine Band sein, die Musik war fast zweitrangig. Wir waren gegen alles und jeden, wollten schocken, und je mehr uns die Leute hassten, umso motivierter waren wir. Niemand hätte damit gerechnet, dass wir 40 Jahre später immer noch leben und weiterhin aktiv sind. Diese 40 Jahre sind zwar unfassbar schnell vergangen, aber wir blicken weiterhin nach vorne.“

LINE UP

Tom Angelripper – bass, vocals

Frank Blackfire– guitars

Yorck Segatz – guitars

Toni Merkel– drums

SODOM live 2022:

20.08. AT-Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air

03.09. Merseburg – 10. Merseburger Rocknacht

23.10. AT-Linz – Tabakfabrik

29.10. AT-Salzburg – Messezentrum

18.11. Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

02.12. Dortmund – FZW

26.12. Bochum – Zeche

27.12. Wolfsburg – Hallenbad

28.12. Andernach – JUZ

29.12. Aschaffenburg – Colos-Saal

30.12. Erfurt – Central