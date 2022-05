Marie Chain ist eine Singer-Songwriterin und Pianistin aus Deutschland. Sie hat bereits drei Alben und zahlreiche Singles veröffentlicht. Nun erscheint ihre neue Single “Crazy Dream” zum kommenden Album.

Die letzten zehn Jahre lebte sie in Berlin und reist nun um die Welt – Reisen inspiriert ihre Texte und ihren Sound. Sie hat in ganz Europa, Nordafrika, Mexiko, den Vereinigten Staaten und Guatemala Songs recorded, getourt und produziert. Ihr letztes Album „Freedom“ erschien im November 2020 (HIER unsre Review)..

„Ich möchte Menschen bewegen und sie für Veränderung und Befreiung inspirieren“, erklärt Marie Chain.

Ihren neuen Song „Crazy Dream“ schrieb sie während des Lockdowns in Berlin. In diesem Track trifft Marie Chains kraftvoller, rauer Gesang und mystische Klavierklänge auf Rockgitarrenlinien und einem 80er-Schlagzeug. Der Song erinnert an ein James-Bond-Thema, modern und doch zeitlos.

Sie vergleicht eine toxische Beziehung mit einer Drogensucht: „Let me dive deep into your sorrows, let me drown in your Cocaine.“ Marie sagt: „Ich möchte gegen Missbrauch sensibilisieren! Der Song handelt davon, in die Sucht zu verfallen, um der Welt, in der wir gerade leben, zu entkommen: Strange is the world we’re living in. Oh set me free from this crazy dream.“

Die Protagonistin des Musikvideos „Sphinx“ durchlebt Halluzinationen und verliert sich im Drogenmissbrauch, bis sie am Ende leblos im Pool abtaucht.