Am 12. November 2021 veröffentlichte MAX GIESINGER sein bislang viertes Album “VIER”, ein weiteres Top Ten Charts Album für den in Hamburg lebenden Künstler. Da Corona bedingt seine Konzerte ein weiteres Mal verschoben werden mussten, hat Max die Zeit genutzt und 7 neue Titel aufgenommen, die seinem letzten Album VIER hinzugefügt werden und unter “VIER EINHALB” am 20.05.2022 bei BMG Music erscheinen werden.

Am 14.05. tritt Max neben Johnny Logan bei der ARD ESC Sendung “Countdown für Turin” um 20.15 Uhr auf sowie nochmal nach der Übertragung des Eurovison Song Contests. Er wird u.a seinen neuen Titel “Taxi” performen.

Max ist den ganzen Sommer auf Tour und wird als Auftakt am 20.05. zum Release des neuen Albums ein exklusives Konzert in der Hamburger Markthalle spielen.

Sommer Live Termine 2022: