Metallica mit neuer Single „Screaming Suicide“

Metallica haben die zweite Single „Screaming Suicide“ aus ihrem kommenden Album „72 Seasons“ (VÖ: 14.04.2023) veröffentlicht. Die Band macht sich darin für einen offeneren Umgang mit ernsten Themen wie Selbstmord und mentale Gesundheit stark.

“Screaming Suicide addresses the taboo word of suicide”, so Sänger James Hetfield über den Hintergrund des neuen Songs. Es müsse Schluss sein mit der Tabuisierung von Themen wie Selbstmord. Vielmehr müsse man sich darüber austauschen und düstere Gedanken, die wohl viele von uns schon einmal hatten, miteinander teilen, um vor allem eines zu signalisieren: „Du bist nicht allein“, wie Hetfield weiter ausführt: “The intention is to communicate about the darkness we feel inside. It’s ridiculous to think we should deny that we have these thoughts. At one point or another I believe most people have thought about it. To face it is to speak the unspoken. If it’s a human experience, we should be able to talk about it. You are not alone.“

Auch das offizielle Video zu „Screaming Suicide“ ist heute erschienen. Regie führte Tim Saccenti.

Um 09.00h deutscher Zeit begann außerdem der offizielle Ticketverkauf für Einzeltickets für die kommende M72-Welttournee von Metallica, die im April in Amsterdam startet und sie am 26. und 28.05.2023 auch nach Hamburg sowie am 24. und 26.05.2024 nach München führt. Die Band wird in jeder Stadt zwei Shows mit jeweils unterschiedlichen Setlists spielen. Bisher waren nur Ticketpaare für jeweils beide Shows erhältlich, nun können Fans auch Single-Day-Tickets erwerben. Ein Teil der Einnahmen aus den Ticketverkäufen geht an Metallicas Stiftung All Within My Hands.