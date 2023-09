Mike Singer kündigt sein neues Album „Rush“ an

Wenn die Beziehung „schon lange nicht mehr wie in alten Tagen“ ist. Man „drei Millionen Fragen“ hat und „die warme Wohnung jetzt kälter als ne Geisterstadt“ ist. Dann ist sie da: die Angst vor dem Verlust, vor einer Trennung, vor einem gebrochenen Herzen. Was in diesen Momenten bleibt, ist die Frage nach dem Danach. Denn wie kann ein Mensch all diese Gefühle, diesen Schmerz, die pure Verzweiflung ertragen? Mit diesen harten Fragen und noch härteren Antworten konfrontiert sich Singer-Songwriter Mike Singer in seiner neuen Single und hüllt einen emotionalen Appell an die große Liebe, mit dem sich wohl jeder Mensch schon einmal auseinandersetzen musste, in ein musikalisches Gewand: „Brich mir nicht mein Herz“ (VÖ: 25.08.2023).

Mike Singer ist ein Singer-Songwriter, der sich nicht scheut, den Finger in die Wunde zu legen. Der sein Herz auf der Zunge trägt und brutal ehrlich jene Themen in seinen Songs anspricht, die mitunter weh tun. Die nachdenklich machen. Uns dazu bringen, unser Inneres nach Außen zu kehren. Und so treffen bei „Brich mir nicht mein Herz“ gefühlvolle Lyrics auf Pop-Balladen-Elemente, die ehrliche Konfrontation mit sich selbst auf sanfte R&B-Beats und ganz viel MIKE SINGER auf echte Emotionen.

Baby, bitte brich mir nicht mein Herz. Ich weiß, es ist nicht immer leicht mit mir, du kennst mich zu gut, denn du hast mich einstudiert.

Bitte Baby, bitte brich mir nicht mein Herz kennst alle meine Geheimnisse und mehr, Baby, nein, das wäre echt nicht fair.

„Music is my life“ – getreu diesem Motto, das auch seine TikTok-Bio schmückt, lebt und liebt Mike Singer seit nunmehr zehn Jahren sein Leben als Musiker. Stets an seiner Seite: seine treuen Fans, denen er mit der Veröffentlichung von „Brich mir nicht mein Herz“ einen ganz besonderen Wunsch erfüllt. Denn seine mehr als 1,4 Millionen Insta- und 2,4 Millionen TikTok-Follower*innen haben sich den tiefgehenden Track lange gewünscht, wie in den Kommentarspalten immer wieder zu lesen ist. Und so kann der 23-Jährige, der bereits für vier Nummer-1-Alben verantwortlich zeichnete, auf ein Neues eine musikalische Seite von sich ausleben, die zeigt, wie viel Vielfalt, Emotionen, aber auch Mut in ihm steckt. Denn genau dafür steht der Ausnahmekünstler seit jeher: Themen anzusprechen, die ans Herz gehen – auch wenn dieses möglicherweise mal gebrochen wird.

Sein neues Album „Rush“ erscheint am 26.01.2024 und kann ab sofort vorbestellt werden.