Mike + The Mechanics zum Bandjubiläum „Looking Back – Living The Years“

Zum 40-jährigen Bandjubiläum von Mike + The Mechanics erscheint am 14. März die neue Singles-Kopplung „Looking Back – Living The Years“ auf CD und digital mit 16 Songs. Die 2LP-Version folgt am 4. April. Das Album wird nahezu gleichzeitig zur gleichnamigen Tournee veröffentlicht.

Angefangen mit ihrem Debüt-Hit „Silent Running“ präsentiert die Titelliste die größten Hits der Band – mit dem Grammy-nominierten „All I Need is a Miracle“, dem mit dem Ivor Novello Award ausgezeichneten und Grammy-nominierten „Living Years“ oder zum Beispiel dem internationalen Hit „Over My Shoulder“. Diese Zusammenstellung präsentiert Lieder aller Sänger von Mike + The Mechanics – Paul Young, Paul Carrack, Andrew Roachford und Tim Howar – und ist eine alle Phasen der legendären Band umfassendes „Best of“-Album.

Die 1985 von Mike Rutherford „als Nebenprojekt zu Genesis“ gegründete Band Mike + The Mechanics feierte in den 1980er und 1990er Jahren große Erfolge, erreichte weltweit Spitzenplätze in den internationalen Charts, darunter fünf Top 10-Alben in Großbritannien mit über zehn Millionen verkauften Longplayern.

Das selbstbetitelte Debüt der Band von 1985 enthielt die US-amerikanischen und kanadischen Top-10-Hits „Silent Running (On Dangerous Ground)“ und das GRAMMY®-nominierte „All I Need Is a Miracle“. 1986 knüpfte die Band an diesen Erfolg mit dem internationalen Top-10-Album „Living Years“ an. Die Single „The Living Years“ war unter anderem in Großbritannien, den USA, Australien, Kanada und Japan ein Nummer 1 Hit. Der Song brachte Rutherford später einen Ivor Novello Award sowie vier GRAMMY®-Nominierungen ein.

Rutherford setzte diesen Schwung mit seinen beiden Bands im neuen Jahrzehnt fort: zunächst mit dem gefeierten dritten Mike + The Mechanics-Longplayer „Word of Mouth“ (1991), dann Ende des Jahres mit Genesis‘ chartstürmender 14. Studio-LP „We Can’t Dance“. In den 90ern folgten die Mike + The Mechanics-Alben „Beggar On A Beach Of Gold“ (1995) inklusive dem internationalen Hit „Over My Shoulder“, die Compilation „Hits“ (1996) und 1999 das zweite selbstbetitelte Album (besser bekannt als M6), die beide in den britischen Top 10 landeten. Nach Paul Youngs plötzlichem Tod im Jahr 2000 veröffentlichte die Band ein weiteres Album, bevor sie sich vorübergehend entschloss, aufzuhören.

2011 begann Rutherford wieder mit dem Schreiben von neuen Songs und der Wiederbelebung der Mechanics, indem er den renommierten Sänger Andrew Roachford und den gefeierten Broadway-Star Tim Howar einlud, sich ihm in der neuen Formation der Band anzuschließen. Die Chemie stimmte sofort, und noch im selben Jahr veröffentlichten sie das Album „The Road“ in der neuen Besetzung der Mechanics gemeinsam mit Anthony Drennan (Gitarren), Gary Wallis (Schlagzeug) und Luke Juby (Keyboards).

Die Band begann, wieder ausgiebig und mit großem Erfolg zu touren, spielte ausverkaufte Konzerte und fesselte das Publikum mit ihren fulminanten Auftritten. Seitdem sind sie in dieser Besetzung zusammen und veröffentlichten das Top-10-Album „Let Me Fly“ (2017) und „Out Of The Blue“ (2019), das Überarbeitungen einiger ihrer beliebtesten Hits und drei damals neue Songs („One Way“, „What Would You Do“ und den Live-Favoriten „Out Of The Blue“) enthielt. Mit dieser Veröffentlichung gelang Mike + The Mechanics ihre fünfte Top-10-Platzierung in den britischen Albumcharts.

2025 werden sie mit der „Looking Back – Living The Years“-Tour anlässlich des 40-jährigen Bestehens von Mike + The Mechanics erneut auf Tournee gehen und unter anderem im April und Mai auch in Deutschland auftreten.

Titelliste: