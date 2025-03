Die letzten 1.000 Tickets für ROCK AM RING sind im Verkauf und das Line-Up ist komplett!

Neu mit dabei sind: Myles Kennedy, Me First And the Gimme Gimmes, Touché Amoré, Kasalla, Evil Jared X Krogi, Superheaven, SiM & Zetra.

Dazu gesellen sich die beiden Special Surprise Acts, die das Festival am Freitag auf der Utopia Stage eröffnen werden. Beide spielen sonst in der Regel eher die späteren Festivalslots.

Bald geht’s los – der RING freut sich auf 90.000 Fans!