ODD COUPLE: Video zu „Allein in Berlin“

Zuletzt haben Odd Couple mit „2 Leute“ und „Die Deko“ ihr neues Album „Rush-Hour des Lebens“ für den 04. April 2025 via Clouds Hill angekündigt. Am Freitag erschien mit „Allein In Berlin“ eine Slacker-Hymne für die Großstadt.

Berlin, Stadt der Millionen – und doch fühlt man sich oft allein. Mit „Allein in Berlin“, der dritten Single ihres kommenden Albums „Rush-Hour des Lebens“, widmen sich Odd Couple genau diesem Paradox. In bester Trio-Manier verschmelzen rohe Gitarren, scheppernde Beats und minimalistische Texte zu einer Slacker-Hymne für all jene, die inmitten des Großstadttrubels verloren gehen.

Tammo und Jascha packen die melancholische Rastlosigkeit Berlins in ein Stück, das ebenso treibend wie lässig daherkommt – Musik gegen die digitale Glätte, für den echten Moment. Ein Song für die, die Berlin lieben und gleichzeitig nicht sicher sind, ob Berlin sie liebt. Kein Wunder, dass „Allein in Berlin“ direkt in der Indie Brandneu-Playlist gelandet ist. Odd Couple sind der Gegenentwurf zum Algorithmus-Pop: echt, roh und mit einem Sound, der nach Kellerclub riecht und trotzdem auf die große Bühne gehört.

Ab Mitte März ist das Duo auf Tour – und wer schnell ist, kann sich die LP dort exklusiv vorab sichern, bevor sie am 4.4. regulär erscheint. Live verspricht das Ganze noch intensiver zu werden: Odd Couple stehen für verschwitzte Gitarrenwände, hypnotische Grooves und eine Energie, die irgendwo zwischen Wahnsinn und Genie oszilliert. Wer Rush-Hour des Lebens live erlebt, bekommt mehr als ein Konzert – es ist ein Trip zurück in eine Zeit, in der Musik noch richtig gespürt wurde.

In Zeiten, in denen die Realität hinter gefilterten Bildern verschwindet und Musik zunehmend von Algorithmen geprägt wird, legen Odd Couple mit ihrem neuen Album „Rush-Hour des Lebens“ ein warm-buntes Album vor, das an eine Zeit erinnert, in der Musik noch handgemacht war – roh, spielerisch, fehlerhaft und dadurch überzeugend.

Herausgekommen ist eine Medizin gegen digitale Oberflächen und verkürzte Inhalte. Diesem Album zuzuhören ist wie sich einen Trip schmeißen, aber nicht um Realitätsflucht zu betreiben, sondern um wieder mehr von der Tiefe des Moments spüren.

Auf die Frage „Wer spricht hier?“ müsste man antworten: Hier spricht das talentierte, kreative Berlin im Alter zwischen 28 und 34, was sich, wie in jeder neuen Lebensphase, konfrontiert sieht mit der Frage, welche verdammten Weichen es einem solch fluiden Leben überhaupt stellen soll. Wie geht die angebliche „Rush Hour des Lebens“ als von einer Pandemie teilweise übel ausgebremster, umtriebiger Musiker?

Dieses Album ist Zeuge der Lücken der Zwecksoptimierung und beweist, dass es anarchische Gedanken und Gefühle im Leben auszuhalten gibt, bei denen auch keine Instagram-Parole hilft.

Odd Couple Live 2025

14.03. Nürnberg – Club Stereo

15.03. Osnabrück – Kleine Freiheit

20.03. Köln – Helios 37

21.03. Mainz – Schon Schön

22.03. Weinheim – Café Central

23.03. Augsburg – Soho Stage

26.03. Leipzig – Naumanns

27.03. München – Kranhalle

28.03. Wien, AT – Transponder

31.03. Hamburg – Molotow Club

03.04. Berlin – SO36