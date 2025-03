SYML veröffentlicht neue Single „Carry No Thing“

Der multi-platinverkäufliche, in Seattle ansässige Künstler und Produzent SYML setzt die Unterstützung für sein bevorstehendes neues Album Nobody Lives Here, das am 4. April veröffentlicht wird, mit der euphorischen neuen Single „Carry No Thing“ fort.

„Dies ist ein apokalyptisches Liebeslied“, erklärt SYML. „Die ungreifbare Kraft der Liebe ist das, was wir mit uns nehmen, während wir durch das Chaos gehen. Es hat etwas Schönes und Merkwürdiges, sich das Ende der Welt vorzustellen. Ich denke, es könnte daran liegen, dass es etwas ist, das wir alle gleichzeitig gleichermaßen erleben würden. Egal, ob wir versuchen zu flüchten oder uns unterwerfen, wir haben nur die Liebe füreinander, während die Welt um uns herum verbrennt.“

„Carry No Thing“ spiegelt diese Spannung zwischen Verwüstung und Hingabe wider, indem es gespenstische Melodien mit cineastischer, weltfremder Produktion verwebt. Die Vocals, roh und intim, fühlen sich wie ein geflüstertes Geständnis mitten im Chaos an, während das Lied zu seinem breiten, cineastischen Finale anschwillt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Nobody Lives Here“ markiert sein bislang klarstes und prägnantestes Schreiben. Geschrieben, aufgenommen und produziert von ihm, wird es von dem scharfsinnigen Verständnis getragen, dass das Leben ein Widerspruch, ein flüchtiger Moment ist. Während er die Präsenz des Verlustes akzeptiert, lädt er immer noch andere mit Melodien, Texten, einer Slide-Gitarre oder dem Summen eines Cellos in seinen Raum ein.

Für das neue Album bleibt seine Musik cineastisch und viszeral, sie nimmt sich die Freiheit, sowohl das Innerste zu entblößen als auch entblößt zu werden. „Wenn das Dunkel das Gute inspiriert, dann ist das eine gute Sache, ehrlich darüber zu sein. Alle diese Charaktere in mir sind von demselben Thema fasziniert, nämlich: Warum sind Menschen überhaupt hier und was ist dieses sich ständig erweiternde Universum, durch das wir treiben?“

Nachdem er seine gesamte Reihe intimer Akustik-Auftritte ausverkauft hat, um die Veröffentlichung des neuen Albums zu feiern, einschließlich des sofort ausverkauften Konzerts im Londoner Omeara, kündigte SYML kürzlich eine große Tournee für 2025 in Großbritannien und Europa an. Die Tour ist jetzt im Verkauf und umfasst Auftritte in Manchester, London und Brighton.

Mit über vier Milliarden Streams im Lebenslauf ist SYML das Soloprojekt des Künstlers Brian Fennell. Der walisische Name „SYML“ bedeutet „einfach“ – er macht Musik, die die Instinkte anspricht, die uns an Orte der Zuflucht führen, sei es ein Ort oder eine Person. Geboren und aufgewachsen in Seattle, studierte Fennell Klavier und wurde ein autodidaktischer Produzent, Programmierer und Gitarrist. 2019 veröffentlichte er sein selbstbetiteltes Debütalbum, das den multi-platinveredelten Song „Where’s My Love“ und den Gold-Record-Favoriten „Girl“ enthielt.

Sein zweites Album The Day My Father Died aus 2023, das von NPR als „euphorisch“ bezeichnet wurde, wurde im Studio X mit dem renommierten Produzenten Phil Ek aufgenommen und umfasst Kooperationen mit Guy Garvey von Elbow, Lucius, Sara Watkins von Nickel Creek und Charlotte Lawrence. Seine Musik wurde zum Soundtrack für zahlreiche Filme und TV-Shows und wurde von Lana Del Rey im Song „Paris, TX“ aus ihrem für den Grammy nominierten Album 2023 verwendet. 2024 gründete er sein eigenes Label FIN. Recordings, eine Zusammenarbeit mit seinem Label Nettwerk Music Group und seinem Management-Team Good Harbor Music.

Nobody Lives Here