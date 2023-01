Miley Cyrus steigt mit Platz #2 in die Single Charts ein!

Miley Cyrus legt einen mega Start mit ihrer Single “Flowers” hin und startet direkt auf Platz #2 in die Single Charts ein – damit ist die Single bereits jetzt der erfolgreichste Song ihrer Karriere. Zudem schreibt sie mit “Flowers” als der meistgestreamteste Song innerhalb einer Woche Spotify-Geschichte.

Miley kündigt achtes Studio Album „Endless Summer Vacation“ auf den 10 März an!

2023 zeigt Miley so stark und selbstbewusst wie nie zuvor. Die Musik und die Bilder von “Endless Summer Vacation” spiegeln die Stärke wider, die sie durch die Besinnung auf ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden gefunden hat. Aufgenommen in Los Angeles und produziert von Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It und Tyler Johnson, beschreibt Miley das Album als ihren Liebesbrief an LA.