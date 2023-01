Overcoats kündigen neues Album “Winner” für den 7. April an

Overcoats, das einfallsreiche Duo, bestehend aus JJ Mitchell und Hana Elion, haben ihre mitreißende neue Single “Never Let You Go” veröffentlicht. Passend zum Song gibt es auch ein beeindruckendes neues Musikvideo. “Never Let You Go” erscheint zeitgleich mit der Ankündigung des mit Spannung erwarteten neuen Studioalbums Winner, das am 7. April über ihr Label Never Fall Back Records im Vertrieb von Thirty Tigers erscheinen wird.

“Never Let You Go”, das von Overcoats, Kate York (Lady A, Little Big Town) und Mikey Reaves (Miranda Lambert, Caylee Hammack) mitgeschrieben wurde, ist ein unwiderstehlicher Ohrwurm. Mit den für die Band typischen üppigen Harmonien und einem knackigen Arrangement aus Beats und perlendem Klavier ist der Track ein Stück Indie-Pop in Perfektion. Das Stück zeigt auch die Entwicklung von Overcoats als meisterhafte Songwriter, die mühelos die Welten von Pop, Country und Elektronik überbrücken. Das Ergebnis ist ihre eigene, einzigartige Klanglandschaft, die beim Hörer einen unauslöschlichen Eindruck hinterlässt.

Über “Never Let You Go” sagt die Band: “Der Song und das Video handeln von der Unordnung, die mit dem Ende einer Beziehung einhergeht. Umgeben von Erinnerungen an eine gemeinsame Liebe, beginnt man an der Entscheidung zu zweifeln, die Dinge zu beenden.” Das Video, bei dem Overcoats und Sharif El Neklawy gemeinsam Regie führten, zeigt ein angespanntes und doch romantisches Gespräch zwischen zwei Menschen. Overcoats sind die Erzähler, während sie auch in choreografierten Tanzeinlagen “aus der Rolle fallen”. Gefilmt wurde in einem Haus mit vielen Antiquitäten, und die Band machte sich einen Spaß daraus, in der Szene verschiedene Hinweise auf die Geschichte des Songs zu hinterlassen.