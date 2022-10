NAARI: Debüt-Album veröffentlicht

Produziert von Fink und unterstützt von Neu-Start Kultur, markiert Naari mit ihrem Debüt und ihrem Psychedelic-Soul mit Post-Rock-Arragements und ihrem unvergesslichen Vokal-Timbre den Beginn ihrer Karriere.

Naari stammt aus Delhi und kam nach Berlin in den kosmopolitischen Schmelztiegel, den sie heute ihr Zuhause nennt. Hier hörte der international renommierte Künstler und Produzent Fin Greenall (alias fink) ihre frühen akustischen Aufnahmen und verliebte sich sofort in den Sound, die Stimme und die Haltung dieser erstaunlichen neuen Stimme in der Musik – und stimmte sofort zu, ihr Debüt in seinem Berliner Studio aufzunehmen und zu produzieren, wobei er Freunde aus der ganzen Welt einbezog, um das Album zu einer freudigen Realität zu machen.

Das Debüt-Album erscheint auf dem Berliner Label House Of Strength – der Heimat und dem Label der Künstlerin Mentrix – das sich darauf spezialisiert hat, jungen Künstler*innen, insbesondere Women Of Colour, eine Plattform zu geben, um ihre eigene künstlerische Vision in einem Umfeld der Freiheit und künstlerischen Vielfalt zu entwickeln.