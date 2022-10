Noel Gallagher’s High Flying Birds – Neue Single und Video

Noel Gallagher’s High Flying Birds veröffentlichen heute mit “Pretty Boy” eine neue Single samt Video als ersten Vorboten zum bald erscheinenden neuen Studioalbum.

“Pretty Boy” signalisiert den Beginn eines neuen kreativen Kapitels. Aufgenommen in Noels eigenem Studio in London, Lone Star Sound, und co-produziert mit Paul ‘Strangeboy’ Stacey, ist auch sein langjähriger Freund Johnny Marr an der Gitarre zu hören. Der Track ist repräsentativ für Noels einzigartige, forschende Herangehensweise an das Songwriting. Er hat eine eindrucksvolle Stimme, die von einer hypnotischen Basslinie, treibenden Beats, energiegeladenen Riffs und einer sofortigen Hook begleitet wird. Passend zur klanglichen Raffinesse von “Pretty Boy” gibt es ein beeindruckendes neues Lyric-Video:

Noel Gallagher sagt über den Song: “For this new record it was the first thing I wrote, the first thing I demoed and the first thing I finished, so it’s only right that it’s the first thing people get to hear. Massive shout out to my mainest man Johnny Marr for taking it somewhere special. Oh … and watch out for a cameo from me in the video … first one to spot me wins a bag of Flamin’ Hot Wotsits Giants!!”

Das letzte Studioalbum von Noel Gallagher’s High Flying Birds, “Who Built The Moon?”, wurde 2017 veröffentlicht und erreichte Platz 1 der UK Album-Charts. Im Juni 2021 erschien “Back The Way We Came: Vol. 1 (2011-2021)” – ein karrierebestimmendes Best-Of-Album, das ein Jahrzehnt des vielfältigen Schaffens von Noel Gallagher’s High Flying Birds feiert. Das Album war das vierte Nummer-1-Album der Band in Folge und das 12. Nummer-1-Album in Noels produktiver Karriere.

Das vierte Studioalbum von Noel Gallagher’s High Flying Birds wird nächstes Jahr erscheinen, weitere Details werden bald bekannt gegeben.