Jazz- und Pop-Saxophonistin Candy Dulfer veröffentlicht ihr neues Album

Am 28.10.2022 hat die gefeierte Jazz- und Pop-Saxophonistin Candy Dulfer ihr neues Album „We Never Stop“ in voller Länge veröffentlicht, das jetzt auf allen digitalen Plattformen erhältlich ist. Um die Veröffentlichung zu feiern, hat Dulfer ein Musikvideo zu „Convergency“ mit dem Gitarristen, Produzenten, Songwriter und dreifachen GRAMMY-Preisträger von Chic, Nile Rodgers, veröffentlicht, das exklusives Filmmaterial von Dulfer und Rodgers enthält, die den Track im Studio aufnehmen. Nach den vorherigen Singles „YeahYeahYeah“ und „Jammin‘ Tonight“, auf denen auch Rodgers zu hören war, ist „Convergency“ eine schwindelerregend romantische R&B-Instrumentalballade mit juwelenbesetzter melodischer Saxophonarbeit.

Geben Sie den Leuten einen belebenden Beat, ein etwas protziges Saxophon und sehen Sie zu, wie der Schmerz dahinschmilzt. Das ist das abgefahrene Zeug, auf das sich Candy Dulfer, ehemalige Top-Saxophonistin von Prince, und ihre Band spezialisiert haben. Als Solokünstlerin, Songwriterin und gefragte Instrumentalistin hat Dulfer mit einigen der größten Namen der modernen Musik zusammengearbeitet, darunter Van Morrison, Maceo Parker, Sheila E., Mavis Staples, Lionel Richie, Beyoncé, Pink Floyd, Chaka Khan und Aretha Franklin, unter vielen anderen.

Jetzt, nach drei Jahrzehnten Superstar-Kollaborationen und Welttourneen und Chartstürmenden und verkaufsstarken Solokarriere Veröffentlichungen, ist Candy der lebende Beweis für den Titel ihres neuesten Albums „We Never Stop“. Abgefahrenes Zeug. „We Never Stop“ enthält Gesang von Candys Regenbogenfamilie einer Band mit Texten, die von Banddialogen und den Kultur- und Gesundheitskrisen der letzten zwei Jahre geprägt sind. Dazu gehören der Tribut der Pandemie in den Musikgemeinschaften und die Rassenschrecken, die eine globale Black-Lives-Matter-Bewegung entfacht haben.

„Dies ist ein persönliches Album – es ist für jeden persönlich, weil wir mit vielen der gleichen Dinge zu kämpfen haben“, teilt Candy mit. „Der Hauptgeist dieser Musik ist zu erheben. Es fühlt sich an, als wäre es nie wichtiger gewesen, uns nicht von den Verletzungen und Schmerzen in der Welt besiegen zu lassen. Deshalb habe ich dieses Album We Never Stop genannt.“

Dulfer wurde erstmals durch ihre hochkarätige Zusammenarbeit mit Dave Stewart beim weltweiten Nummer-1-Hit „Lily Was Here“ berühmt. Ihre Amtszeit bei Prince erinnert sich vielleicht am besten an seine augenzwinkernde Empfehlung im „Partyman“-Video: „Wenn ich Saxophon will, rufe ich Candy an.“ Ihre Zusammenarbeit wurde im Laufe der Jahre mit vielen Studio-Sessions, Auftritten in Fernsehshows, Auftritten bei Preisverleihungen, einschließlich der Grammy Awards, und Konzerttourneen rund um den Globus fortgesetzt, darunter Candy, der als festes Mitglied der NPG-Band von Prince für seine rekordbrechende Musicology-Tour und sein Album beitrat.

Zusätzlich zu ihren Superstar-Kollaborationen ist Candy eine ernsthafte lebenslange Musikerin mit einer robusten Geschichte als Solokünstlerin, die Alben veröffentlicht und seit über 35 Jahren um die Welt tourt. Seit ihrem Grammy-nominierten Debüt Saxuality aus dem Jahr 1990 hat Candy 12 Alben veröffentlicht. Die kombinierten weltweiten Verkäufe ihrer Soloalben belaufen sich auf über 2,5 Millionen Exemplare, und sie hatte mehrere Nummer-1-Hits in den USA.

Zwischen ihren Soloalben und ihren hochkarätigen Kollaborationen schafft es Candy immer noch, sich der niederländischen weiblichen Supergroup Ladies of Soul für ihre jährlichen ausverkauften Konzerte im riesigen Amsterdamer Ziggo Dome anzuschließen; sie ist eine Schlagzeilenkünstlerin auf Smooth Jazz Cruises in den USA und Europa; sie ist Botschafterin der Dutch ALS Foundation; und Candy war Jury Mitglied bei der holländischen Version von X Factor.

Mit 4 Jahren entfaltete sich Candys Schicksal vor ihren Augen, als sie den Jazz-Schwergewichts-Saxophonisten Sonny Rollins beobachtete. Ihr Vater, Hans Dulfer, brachte sie zur Show. Hans ist ein bekannter niederländischer Jazz-Saxophonist, der sich, als Candy aufwuchs, mit Legenden wie Archie Shepp, Dexter Gordon und dem Gitarristen John McLaughlin umgab. Candy begann im Alter von 6 Jahren Saxophon zu spielen und gründete ihre eigene Band Funky Stuff, als sie 13 war.

Candy nahm Musik- und Lebenslektionen von ihrem Vater und den legendären Musikern auf, mit denen er zusammenarbeitete, aber Candy entdeckte auch mutig ihre eigene Stimme als Songwriterin und Instrumentalistin und fand ein Zuhause im zeitgenössischen Jazz und Pop-Funk. Sie hat hart daran gearbeitet, eine Künstlerin zu ihren eigenen Bedingungen zu werden, inspiriert von Künstlern wie David Sanborn, Steps Ahead, Marcus Miller, Michael Brecker, Maceo Parker, Cannonball Adderley, der Perkussionistin Sheila E. und Janet Jackson. “Ich wollte Janet Jackson sein, aber dann mit einem Saxophon unterhaltsam und gleichzeitig musikalisch gebend.”

Heute sind ihre Entschlossenheit und Leidenschaft geblieben, aber ihre Motivationen sind andere. „Heutzutage mache ich Musik, um hoffentlich jüngere Leute zu inspirieren. Als ich 12 war, hatte ich nicht viele Saxophonistinnen, zu denen ich aufschauen konnte, und ich möchte diese Person für die nächste Generation von Musikern sein“, sagt sie.

We Never Stop – Track List

1. YeahYeahYeah

2. Mo’ Seats At The Table

3. Jammin’ Tonight (feat. Nile Rodgers)

4. Deeper

5. Say Something

6. Raindrops

7. We Never Stop

8. The Walls (feat. Marcus Miller)

9. Perspective (feat. Durand Bernarr, Aron Hodek, Philip Lassiter)

10. Since I Found U

11. Afraid For More

12. No Time For This

13. The Climb

14. Convergency (feat. Nile Rodgers)