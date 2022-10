revelle: neue Single “ich vermisse dich”

Es gibt neue Musik von revelle! Mit „ich vermiss dich <3“ knüpft sie musikalisch an ihr in diesem Sommer erschienenes Album „immer nur liebe“ an und läutet zugleich die Kampagne für die VÖ einer Deluxe-Version ihres Debütalbums ein, das Anfang 2023 digital erscheinen wird.

„Egal ob Fernbeziehung oder Trennung: Wenn ein Mensch, den man liebt von einen auf den anderen Tag nicht mehr da ist, ist nichts mehr, wie es war. Doch jede Veränderung bringt auch gute Dinge mit sich. In dem Song „ich vermiss dich <3“ zeigt revelle die positiven Seiten des Alleineseins: man hat mehr Zeit für sich und kann Dinge unabhängiger entscheiden, muss nachts nicht mehr um die Decke kämpfen oder kann einfach so um vier Uhr früh Musik hören, weil man es eben kann. Doch auch wenn das neue Leben gut ist, wie es ist, denkt man in den schönsten Momenten doch noch an die Person und an diesen einen Satz: „ich vermiss dich“.

Nach einem vollgepackten Konzert-Sommer mit über 20 Support-Shows für Johannes Oerding spielt revelle außerdem am 24. November als Teil der Pop Seasons Reihe ein Konzert in der Christianskirche in Altona.