Paul Simon: “Seven Psalms” am 19. Mai

Paul Simon, der einige der einflussreichsten und beständigsten Werke der Musikgeschichte komponiert hat, kündigt für den 19. Mai die Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten neuen Werks “Seven Psalms” an. Die 33-minütige, siebensätzige Komposition, die als ein zusammenhängendes Stück gehört werden soll, geht über das Konzept des “Albums” hinaus und erscheint auf Vinyl, CD und über digitale Plattformen.

“Seven Psalms” wurde ausschließlich mit akustischen Instrumenten aufgenommen, die überwiegend von Paul gespielt werden. Hier zeigt sich Simons Kunstfertigkeit von ihrer besten und fesselndsten Seite, einfach mit seiner Stimme und seiner Gitarre.

Es ist ein atemberaubendes, vielschichtiges Album, das eine einnehmende und meditative, fast hymnische Klangwelt erzeugt. Pauls Texte bilden das Gravitationszentrum für Klangbilder, die durch Gitarren und andere akustische Instrumenten entstehen – einschließlich Chorelementen des hoch angesehenen britischen Vokalensembles VOCES8 und eines wunderschönen Gesangsauftritts von Edie Brickell.

Getreu dem Ursprung der Psalmen als Hymnen, die eher gesungen als gesprochen werden sollten, reichen die Sieben Psalmen bis in die Anfänge der Folk Music zurück: König Davids Psalmen. Das Ergebnis ist eine leise, bewegende musikalische Erfahrung, die bei jedem wiederholten Hören eine Fülle von subtilen Details offenbart. “Seven Psalms” hebt sich von allem ab, was Paul Simon bisher veröffentlichte, und lässt sich nicht einfach kategorisieren.

Der Klang des Albums wird durch das Artwork ergänzt, das eine Nahaufnahme von “Two Owls” des berühmten Landschaftsmalers Thomas Moran zeigt.

“Seven Psalms, produziert von Paul Simon und Kyle Crusham, ist eine Musiksuite, die aus den folgenden sieben miteinander verbundenen Sätzen besteht:

1. The Lord

2. Love Is Like A Braid

3. My Professional Opinion

4. Your Forgiveness

5. Trail of Volcanoes

6. The Sacred Harp

7. Wait

“Seven Psalms” wird am 19. Mai von Owl Records und Legacy Recordings, eine Abteilung von Sony Music Entertainment, auf Vinyl-LP, CD und über digitale Plattformen veröffentlicht.