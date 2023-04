Die neue Single „Bassdrum“ von Destination Anywhere ist ab sofort am Start! Es ist das schönste Gefühl der Welt. Egal ob auf dem Zeltplatz beim Festival oder auf dem Weg zum Lieblingsclub in deiner Stadt. Schon aus der Ferne hörst du das dumpfe Wummern der Bassdrum und weißt – das wird ein guter Tag, ein guter Abend! Und wenn du dann vor der Bühne stehst, ist eh Ausnahmezustand: BOOM! YEAH! WHOOH!

Jetzt gibt es kein Halten mehr – tanzen, springen, singen! Da verschwindet der graue und deprimierende Alltag kilometerweit weg im Rückspiegel. All das haben Destination Anywhere in einen Song gepackt – ab jetzt überall zum Streamen verfügbar.

Das neue Album „Mehr davon“ erscheint am 19.05.2023!

”Mehr Davon“ – Tour 2023

30.09 // Circus Maximus // Koblenz

02.10 // Druckluft // Oberhausen

05.10 // Ponyhof // Frankfurt am Main

06.10 // Tsunami Club // Köln

07.10 // Astra Stube // Hamburg

13.10 // Bei Chez Heinz // Hannover

14.10 // Vortex Surfer Musikclub // Siegen