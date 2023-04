Queenwho mit “7 Stages Of A Black Queen”

Nach “Black Queens” veröffentlicht Queenwho jetzt die nächste Single aus “7 Stages Of A Black Queen”. Die EP erscheint am 21. April 2023 via Audiolith.

Verknalltsein ist immer irgendwie albern. Das Dauergrinsen, die kleinen Insider-Witze, die die anderen nicht verstehen und die Blicke, die mehr sagen als 1000 DM´s bei Insta. Trotzdem schafft es Queenwho ihre Verliebtheit auf einen Track zu packen, ohne, dass es cringy klingt. Der smoothe Hip-Hop-Beat gepimpt mit ein paar anregenden R’n’B-Vibes steuert gefühlsmäßig in eine ganz klare Richtung und alle Zweifel haben jetzt mal kurz Sendepause.

Queenwho Live:

23.04.2023 – Häkken (Hamburg)

06.05.2023 – Monarch (Berlin)

Gebrochene Herzen heilen leider auch in Zeiten von Online Apotheken immer noch nicht auf Rezept. Aber den eigenen Schmerz in Musik zu verpacken, ist immer eine gute Idee. “7 Stages of a Black Queen” ist ein Konzeptalbum, dessen Konzept die Bremer Rapperin und Tänzerin auch erst richtig verstanden hat, als das Album fertig war. Inhaltlich nimmt sie ihre Hörer:innen mit auf eine sehr persönliche Reise, bei der das Ankommen erst mal im Hintergrund steht.

Und egal in welchem Modus man sich selbst gerade befindet – von super doll in love bis komplett am Boden zerstört, ist alles dabei. Die Queen rappt sich einfach alles von der Seele und rückt allen Selbstzweifeln und Unsicherheiten in Deutsch, Englisch und Spanisch mächtig auf die Pelle. Die mal sanften, mal treibenden Beats supporten sie dabei und die 808’s rufen zum Kampf auf.

Denn auch politische Themen wie Black Empowerment oder intersektionaler Feminismus beschäftigen Queenwho jeden einzelnen Tag und sind ebenso in ihren Beziehungen präsent. “7 Stages of a Black Queen” steht für Aufbruch, Abschied und Neuanfang in einem und riecht verdächtig nach dem Gegenwind, den die immer noch cis-männlich dominierte Hip-Hop-Szene in Deutschland schon lange gebraucht hat.