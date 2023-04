Bob Dylan: “Shadow Kingdom” erscheint am 2. Juni

“Shadow Kingdom” präsentiert Dylan mit einigen Songs aus seinem legendären Backkatalog in neuen Interpretationen – darunter fan favorites wie “Forever Young” und “It’s All Over Now, Baby Blue” sowie ausgesuchte Katalogperlen wie “Queen Jane Approximately” und “The Wicked Messenger”.

Ursprünglich für ein exklusives Streaming-Film-Event eingespielt, das im Juli 2021 lediglich in einem begrenzten Zeitraum von einer Woche ausgestrahlt wurde, ist “Shadow Kingdom” nun erstmals auf Vinyl, CD und den Streaming-Plattformen erhältlich. Die Setlist des Albums umfasst 13 Originalsongs, die Dylan für seinen Auftritt in „Shadow Kingdom“ persönlich ausgewählt hat, sowie das abschließende Instrumental “Sierra’s Theme”.

Bob Dylan – Shadow Kingdom Tracklisting: