Peter Fox kündigt neues Album an: “Love Songs”

Die Anzeichen verdichteten sich in der letzten Zeit, nun ist es offiziell: Peter Fox hat die Veröffentlichung eines neuen Albums bekannt gegeben! „Love Songs“ erscheint am 26. Mai. 15 Jahre nach seinem ersten und bisher einzigen Soloalbum „Stadtaffe“ gibt uns Peter Fox einen Longplayer mit neuen Songs.

Peter Fox kommentiert: „Hey everybody! Getrieben von dem Willen, frische Musik und Energie rauszubringen und mit viel Liebe im Bauch (trotz Stress im Gepäck), bin ich kurz davor, ein Album fertigzubekommen. ;-) Das wird am 26.5. erscheinen!! ‚Love Songs‘, Baby. So sieht‘s aus.“

Wie groß die Vorfreude im Land ist, zeigten die euphorischen Reaktionen auf die vorab veröffentlichten Singles der letzten Monate: „Zukunft Pink“ (feat. Inéz) hielt sich nach der Veröffentlichung im Oktober letzten Jahres insgesamt fünf Wochen auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Singlecharts, gewann in der Folge die Auszeichnung „Bester Song“ bei der 1LIVE Krone 2022 und rangierte auch im 1. Quartal 2023 noch in den Top 5 der meistverkauften Songs hierzulande. In den letzten Wochen ließ Peter Fox „Vergessen wie“, „Weisse Fahnen“ und zuletzt die Key-Single „Ein Auge blau“ folgen.

Die jetzige Albumankündigung erfolgt in Peter-Fox-Manier betont undramatisch, ist aber natürlich nichts weniger als eine sensationelle Nachricht. Schließlich ist sein bisher einziges Soloalbum, das 2008 veröffentlichte „Stadtaffe“, für 1,5 Mio. verkaufte Einheiten mit 15-fach Gold ausgezeichnet, steht bis heute in den Charts und ist eines der erfolgreichsten Alben in und aus Deutschland aller Zeiten.

„Love Songs“ ist ab dem 26. Mai als CD und digital erhältlich und kann ab jetzt vorbestellt werden, eine Vinyl-Version folgt am 14. Juli. In den kommenden Monaten tritt Peter Fox auf diversen Festivals auf, u. a. als Headliner bei Hurricane / Southside im Juni.