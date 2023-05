SIMPLY RED veröffentlichen Single “Just Like You”

Vier Jahre nach dem triumphalen Album „Blue Eyed Soul“ kehrt eine der beliebtesten Bands Großbritanniens mit ihrem brandneuen Studioalbum „Time“ zurück, das am 26. Mai bei Warner Music erscheint, das Label, auf dem Mick Hucknall sein musikalisches Abenteuer mit Simply Red begann. Auf 12 abwechslungsreichen und lebensbejahenden Tracks, die in London mit dem langjährigen Produzenten Andy Wright aufgenommen wurden, beweist „Time“ ein untrügliches Gespür für Songs, die Emotionen und Fantasie anregen.

Die Karriere von Mick Hucknall umfasst 12 Studioalben als Simply Red (fünf davon Nummer Eins in UK), zwei Soloalben, zwei ASCAP-Auszeichnungen für den meistgespielten Song (1987 und 1988) für „Holding Back The Years“, den Gewinn der Brit Awards 1992 und 1993 als beste britische Gruppe, einen Brit Award als „Best Male Artist“ (1993), den MOBO 1997 für herausragende Leistungen, zwei Ivor Novellos (1992 Songwriter of the Year; 2002 Outstanding Song Collection), sowie rund 60 Millionen verkaufte Alben und 1,7 Milliarden Streams weltweit und über 1 Million YouTube-Abonnenten. Nun schlägt Mick das nächste Kapitel auf.

Simply Red setzen ihr phänomenales Comeback mit der Veröffentlichung der brandneuen Single “Just Like You” fort. Die Single stammt aus ihrem neuen Album „Time“, das am 26. Mai bei Warner Music erscheinen wird. Musikalität und Produktion stehen bei dieser Single im Vordergrund – “Just Like You” ist ein gitarren- und bassgetriebener Rausschmeißer, der an die frühen Glanzzeiten von Simply Red erinnert.

“Als ich anfing „Just Like You“ zu schreiben, war das Album schon zu zwei Dritteln fertig”, sagt Mick Hucknall. “Ich erinnere mich, wie ich in mein Schlafzimmer ging und sagte: ‘Es wäre toll, eine funky Bassline zu haben.’ Ich hatte mein Handy dabei und drückte einfach auf Aufnahme und sang die Bassline, die ich mir vorstellte, in mein Handy. Ich habe sie in meinem Kopf ausgearbeitet, während ich sie abspielte.” Im Video zu “Just Like You”, in dem Jackson Ducasse Regie führte, zeigt die Band eine spektakuläre Performance vor der Kamera.