Prog for Peace in Duisburg, Rüsselsheim und Hannover

„Prog for Peace“ ist das Motto bei den Konzerten am Freitag, den 17.05.2024 um 20.00 Uhr (Einlass 19.00 Uhr) im Parkhaus Meiderich auf der Bürgermeister-Pütz-Str. 123, sowie am 18.05.2024 in Rüsselsheim (das Rind) und am 19.05. in Wunstorf bei Hannover (Küsters Hof).

Zu hören sein werden die Bands Karfagen / Sunchild und t – Thomas Thielen. Einen Teil der Einnahmen werden die Veranstalter von Louder than Bombs an die Organisation Warchild Deutschland spenden, die sich um traumatisierte Kinder aus Kriegsgebieten weltweit kümmert.

Karfagen & Sunchild sind bekannte ukrainische Art-Rock-Projekte unter der Leitung des talentierten Komponisten und Multiinstrumentalisten Antony Kalugin. Dieser hat im Vereinigten Königreich 33 Alben veröffentlicht (Caerllysi Music Label). Karfagen ist eine Instrumentalband, die einen fantasievollen Einsatz von Keyboards, Gitarren, klassischen und ethnischen Instrumenten wie Oboe, Fagott, Akkordeon, Violine, Cello, Flöten und Saxophon zeigt. Sunchild besteht zum größten Teil aus Gesang als Teil der Musikstücke – englische Lieder im Neo-Progressive-Rock-Stil.

In diesen für die Ukraine und der ganzen Welt dunklen Zeiten sind Karfagen & Sunchild gerne Gäste bei vielen verschiedenen europäischen Festivals und überbringen „Message for Peace“ für alle Fans und Anhänger der Art-Rock-Musik. Als Fan von symphonischer Kunst und Progressive Rock mit Jazz- und Alternative-Rock Elementen ist man bei Karfagens Live-Shows genau richtig.

t, eigentlich Thomas Thielen, wurde 1998 als Frontman der “deutschen Progsensation” (Eclipsed) SCYTHE einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Sein Soloprojekt basierte eigentlich nur auf dem Versuch Homerecording zu lernen. Nach dem Erscheinen des – komplett in Trier in einer Studentenbude produzierten! – Debütalbums NAIVE (2001) jedoch überschlugen sich die Kritiken. 8 Alben und mehrere No. 1-Platzierungen in Indie-Charts später gilt t als „einer der wichtigsten Musiker der letzten 10 Jahre“ (MusikExpress) im europäischen Rock-Sektor.

t selbst findet sich eher überschätzt, versucht aber alles zu tun, damit das so bleibt. Nachdem er 2018 zum Frontman der Eclipsed-Allstar-Band gewählt wurde, erwähnte er unvorsichtigerweise, dass er Lust hätte, nach fast 20 Jahren aus dem Studio zurück auf die Bühne zu kommen. Eine Woche später war er als Samstags-Act beim Night of the Prog-Festival gebucht und spielte dort u.a. mit Tangerine Dream, Nick Mason (Pink Floyd) und Steve Hillage.

Das währenddessen entstandene Album PAREIDOLIVING hat 2022 indes die europäischen Indie-Charts gestürmt und wurde mit Werken von Porcupine Tree und Marillion im wichtigsten internationalen ArtRockForum unter die drei besten Alben des Jahres gewählt. 2024 wird t auf verschiedenen Bühnen zu sehen sein.