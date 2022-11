Dieter “Maschine” Birr veröffentlicht neues Studioalbum “Grosse Herzen”

Niemand hätte es verwerflich gefunden, wenn Dieter „Maschine“ Birr 2016 nach dem Ende der Puhdys, deren Kopf und Herz er seit 1969 war, ein bisschen kürzer getreten wäre. Schließlich hatte er mit der Band deutsche Rockgeschichte geschrieben, viele von Maschine komponierte Songs avancierten zu Klassikern, gelten als Lebenssoundtrack gleich mehrerer Generationen. In Zahlen: Mehr als 22 Millionen verkaufte Tonträger, über 4.500 Konzerte in 21 Ländern, an die 500 selbstgeschriebenen Songs und schließlich den ECHO fürs Lebenswerk. Ganz sicher viele Gründe, sich auf den Lorbeeren auszuruhen.

Allerdings hätte das alle überrascht, die Dieter Birr kennen. Denn sie wissen, dass er nicht anders kann, dass sich der Motor der Puhdys, der er zweifelsohne war, nicht einfach so abschalten lässt. Und so rollte die Maschine sofort weiter. Noch im Auflösungsjahr der Kultband veröffentlichte der charismatische Sänger, Musiker, Komponist und Texter sein drittes Solowerk „Neubeginner“ (die ersten beiden entstanden bereits zu Puhdys-Zeiten), 2018 folgte „Alle Winter wieder“ (ein Jahr später die „Second Edition“ mit drei weiteren, neuen Songs) – beide Alben platzierten sich im ersten Viertel der offiziellen Top100.

Auch live blieb der Erfolg an seiner Seite – auf Tour mit den Rocklegenden, mit eigener Band sowie zu zweit mit Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker. Zudem gab es Duette u.a. mit Julia Neigel, Wolfgang Niedecken und Heinz Rudolf Kunze, aber auch mit Goitzsche Front und Romano.

Seit letztem Jahr ist bekannt, dass Maschine an einem neuen Album schraubt. „Bessere Tage“, „Gloria“ und ganz aktuell „Halte durch“ sind dabei veritable Vorboten, die zeigen, wohin die Reise geht. Unverkennbar Maschine und dennoch ein großer Schritt nach vorn. Gebündelte Stärken, aber keine Wiederholungen. Kraftvoll, melodisch, griffig. Und auch in den Lyrics gilt weiterhin: Klares Herz, klare Kante.

Insgesamt sind es 13 Songs geworden, die sich auf „Große Herzen“ finden. Sämtliche Kompositionen und Texte stammen von Maschine. Das neue, von Maschine und Lukas Schaaf produzierte Album erscheint am 30. Dezember – für die unzähligen Fans könnte der Rockjahrgang 2022 nicht besser enden und 2023 nicht nur für Maschine besser anfangen. Es ist sein erstes Album für Premium Records, dem Hamburger Label, wo beispielsweise auch Extrabreit, Julia Neigel und Marla Glen zu Hause sind. Offenbar möchte der Randberliner hier noch zehn weitere Alben veröffentlichen, zumindest ist „Große Herzen“ seine bisher beste Platte. Natürlich – die Rocklegende war schon immer authentisch, persönlich und musikalisch vielseitig, doch hier legt Maschine nochmal ein, zwei Schippen drauf.

Das Album mit seinen unwiderstehlichen Hooklines, den opulent ausgestatteten, aber nie überfrachteten Arrangements und dem emotionalen Tiefgang in den Texten strotzt nur so an Einfällen. Andere hätten aus so manchem Song gleich mehrere Stücke gemacht. Und doch sind es allesamt Songs, deren Faszination nicht vergilbt, wenn der Griff in die Trickkiste ausbleibt.

„Große Herzen“ erscheint digital, auf schwarzen, roten und transparenten Doppelvinyl, auf Doppel-CD (auf der zweiten CD gibt es Songs aus den letzten drei Jahrzehnten, darunter Duette mit Goitzsche Front und Toni Krahl sowie Tracks aus den frühen Neunzigern von Maschine & Männer) sowie als Limited Boxset mit Doppel-CD, Poster, Grußkarte und Diabetrachter, mit dem sich sieben Fotos aus Maschines Karriere bewundern lassen.