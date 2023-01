RHODES veröffentlicht neue Single und kommt mit neuem Album auf Tour

Der britische Singer/Songwriter RHODES veröffentlicht heute seine neue, emotionale Single „Good To You“. Der persönliche Track fängt lyrisch die Angst vor dem Verlust einer geliebten Person ein und stellt gleichzeitig RHODES charmante Stimme zur Schau.

Über den Track sagt RHODES: „Es gab eine Zeit, in der ich dachte, dass ich jemanden verlieren würde und es motivierte mich ein paar Songs zu schreiben, die eine Art Eingestehen von Schuld sind; dass ich das Problem bin und wusste, dass ich mich ändern muss. Ich wollte mit den Gedanken spielen, dass ich ohne diese Person nichts und niemand wäre. Ich schrieb den Song tatsächlich zusammen mit meiner Partnerin, die die Person war, die ich nicht verlieren wollte, und meinem Freund Steve Weston. Das Interessante an dem Song ist, dass er eigentlich als Dance Song geschrieben wurde und an andere Künstler gepitcht werden sollte, aber nach einer Weile realisierte ich, dass der Text mir so nahestand und dass die Gefühle zu persönlich sind, also wollte ich eine eigene Version aus dem Song machen, die ich mir auf meinem Album vorstellen konnte.“

Die Single folgt den bereits veröffentlichten Tracks „No Words“, „Suffering“, „The Love I Give“, „Drink To This” und „Friends Like These” und ist Teil von RHODES‘ zweitem Album „Friends Like These“, welches am 27. Januar erscheint. Das neue Album wurde im Lockdown mit Produzenten Rich Cooper und Ash Workman (Christine and the Queens, Metronomy) geschrieben und ist das erste seit seinem hochgelobten Debut „Wishes“ aus dem Jahr 2015, welches die Single „Let It All Go“, ein Duett mit Birdy, beinhaltet und über 198 Millionen Spotify Streams erreicht hat.

Nachdem er einen Vertrag mit Nettwerk und Tap Management (Dermot Kennedy, Lana Del Rey, London Grammar) unterzeichnete, ist RHODES nun motiviert und bereit mehr Geschichten über Liebe, Verlust, Freundschaft und Hoffnung zu teilen. Nach seiner triumphalen Akustik Tour in Deutschland, spielte RHODES seine erste Headline Show in London seit sechs Jahren vor ausverkauftem Publikum im Omeara. Nächsten Monat erobert RHODES die Bühnen im Vereinigten Königreich sowie Europa mit einer Headline Tour.