SYML veröffentlicht neuen Song BELIEVER

SYML – das Soloprojekt von Sänger, Songwriter und Produzent Brian Fennel – veröffentlicht seinen neuen Song „Believer“. Der Track stammt von seinem bevorstehenden Album „The Day My Father Died“, welches am 3. Februar erscheint. „An etwas zu glauben, ist etwas sehr Reines“ sagt Fennell. „Ich realisierte, dass es für mich kein Gott oder magischer Geist ist, sondern meine Partnerin und wie ich ihr zu Füßen liege.“

Zusätzlich zu „Believer”, enthält „The Day My Father Died” die Songs “Better Part of Me” featuring Sara Watkins (Nickel Creek, I’m With her), „Howling” featuring Lucius, „Lost Myself” featuring Guy Garvey (Elbow), „You and I” featuring Charlotte Lawrence und „Sweet Home”.

Das Album wurde zusammen mit Phil Ek (Band of Horses, Father John Misty, Fleet Foxes) in deren Heimat Seattle aufgenommen und produziert und ist die erste LP auf der eine komplette Band zu hören ist. Außerdem wirkt SYML auf Lana Del Rey’s bevorstehendem Album „Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Boulevard“ mit.

Zudem tritt SYML bald eine internationale Tour im Frühling an und spielt Headline Shows quer durch Europa. Die Tour macht Halt in Städten wie Amsterdam, Mailand, Barcelona, Paris, London und vielen mehr.

„The Day My Father Died” trieb Fennell dazu, eine Geschichte über zwischenmenschliche Beziehungen und gewählter Verwandtschaft zu erzählen, nachdem sein Adoptivvater im Jahr 2021 verstarb. Es ist ein Zeugnis von Wachstum und Heilung anstatt von Verlust und dokumentiert Fennels Reise herauszufinden, wie man nach einer fundamentalen und unwiderrufbaren Veränderung weitermacht.

„Das stetig wachsende Universum wird mir immer Angst und Freude bereiten aber das Unfassbarste passiert hier bei uns auf einem menschlichen Level“, sagt Fennel. „Meinen Vater zu verlieren, fühlte sich an, als würde einem die Luft ausgehen. Ich fühle es immer noch in meinem Bauch. Aber das Album handelt nicht von dem Verlust selbst, sondern was nach dem Verlust passiert.“

Fennell wuchs in Seattle auf, lernte Klavier zu spielen und brachte sich selbst das Produzieren und Programmieren von Musik und das Gitarrespielen bei. Er veröffentliche im Jahre 2019 sein self-titled Debut Album selbst, welches die mit Platin ausgezeichnete Single „Where’s My Love“ enthielt. Darauf folgte seine schmerzerfüllte EP „DIM“, welche 2021 veröffentlicht wurde.

Nachdem er Dermot Kennedy auf seiner letzten U.S. Tour im Jahr 2021 unterstützte, ging SYML auf seine eigene Headline Tour für sein Live Album „Sacred Spaces“, wobei er in wunderschönen Kirchen überall auf der Welt spielte. Dabei spielte er in Nordamerika und Europa, inclusive ausverkaufter Shows in London, Paris, Amsterdam und drei Terminen in Las Masonic Lodge und Montreals Corona Theater.

Die Tour endete mit einer besonderen Hometown Show in der St. Mark’s Cathedral in Seattle, was SYML an den Ort zurückbrachte, wo alles begann. Seine Musik kann in unzähligen Filmen, TV Shows und Werbekampagnen gehört werden, inklusive der Netflix Serie „Behind Her Eyes“. Seine Version des Songs “Mr. Sandman” wurde hierbei als Titel Track verwendet.

SYML – THE DAY MY FATHER DIED

1. Howling (featuring Lucius)

2. Believer

3. Laughing at the Storm

4. Sweet Home

5. Lost Myself (featuring Guy Garvey)

6. The Day My Father Died

7. Feel Your Pain

8. Tragic Magic

9. Chariot

10. Marion

11. Better Part of Me (featuring Sara Watkins)

12. Baby Don’t Lie

13. You and I (featuring Charlotte Lawrence)

14. Caving In

15. Corduroy

