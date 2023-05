ROCCO DEL SCHLACKO 2023 – das Festival im Saarland

Auch im August 2023 wird der bunte Festivalwahnsinn wieder im beschaulichen Püttlingen Einzug erhalten! Tausende Rock- und Partyverrückte werden auf den Sauwasen pilgern. Das Line-up hat es auch 2023 wieder in sich. Hier die Infos:

Rocco del Schlacko 2023

10.-12. August 2023

Püttlingen, Saarland

Tickets: www.rocco-del-schlacko.de

*** LINE-UP ***

Donnerstag:

MARTERIA

ELECTRIC CALLBOY

WHILE SHE SLEEPS

ME FIRST & THE GIMME GIMMES

ZEBRAHEAD

DEINE COUSINE

Freitag:

BROILERS

SIDO

FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS

01099

SCHMYT

FJØRT

RIKAS

ENGST

Samstag:

PETER FOX

DONOTS

TOKIO HOTEL

DISARSTAR

KAFFKIEZ

BLOND

FROM FALL TO SPRING

u.v.w.

*** TICKET-INFO ***

Im Vorverkauf für Rocco del Schlacko 2023 sind aktuell