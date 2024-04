Rock am Ring und Rock im Park starten Vorverkauf der Tagestickets

Berlin, 27.03.2024

Die beiden Festivals Rock am Ring und Rock im Park gehen in die nächste Phase und starten am Donnerstag, 28. März um 12:00 Uhr, den Vorverkauf ihrer Tagestickets in der ersten Preisstufe für 109 Euro. In knapp 3 Monaten läuten sie den Festivalsommer 2024 ein und begrüßen ihre Fans vom 07. bis 09. Juni in der Eifel und in Nürnberg mit einem Mega-Line-Up.

Bereits ein Jahr vor den großen 2025er Jubiläumseditionen, 40 Jahre Rock am Ring und 30 Jahre Rock im Park, feiert Deutschlands größtes Zwillingsfestival 2024 mit einem spektakulären Line-Up, das in ganz besonderem Maße auf eine Exklusivität setzt.

Måneskin, Kraftklub, Billy Talent und Babymetal spielen ihre einzigen beiden Deutschlandshows 2024 am Ring und im Park. Für Avenged Sevenfold, Queens Of The Stone Age, Electric Callboy, Bad Omens und Beartooth werden Rock am Ring und Rock im Park die einzigen Festivalauftritte 2024 in Deutschland sein.

Green Day zelebrieren 30 Jahre Dookie und 20 Jahre American Idiot. Die Ärzte geben ihre einzigen Shows neben den beiden Open Airs in Berlin und die Broilers feiern ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum.

Festival- als auch Campingtickets erfreuen sich einer hohen Nachfrage. Eine Vielzahl der Premium-Campingkategorien ist bereits auf beiden Festivals ausverkauft. Nun freue man sich auch den Tagesgästen das Festivalerlebnis anbieten zu können, heißt es von Seiten der beiden Veranstaltenden eventimpresents, DreamHaus und ARGO Konzerte.

Ab Donnerstag, 28.03., 12:00 Uhr, haben Fans die Möglichkeit, Tagestickets für die beiden Festivals Rock am Ring und Rock im Park zu erwerben.

Tickets und alle weiteren Infos unter rock-am-ring.com und rock-im-park.com.

Eine vollständige Liste der Bestätigungen in alphabetischer Reihenfolge gibt es hier:

††† (Crosses)

311

Against The Current

Antilopen Gang

Asinhell

Atreyu

Avenged Sevenfold

Babymetal

Bad Omens

Beartooth

Betontod

Billy Talent

Biohazard

Blackout Problems

Body Count Ft. Ice-T

Broilers

Cemetery Sun

Corey Taylor

Counterparts

Descendents

Die Ärzte

Dogstar

Donots

Dropkick Murphys

Electric Callboy

Enter Shikari

Fear Factory

Fit For A King

Green Day

Guano Apes

Hanabie

Hatebreed

H-Blockx

Heriot

James And The Cold Gun

Jazmin Bean

Kerry King

Kraftklub

Kreator

Kvelertak

Landmvrks

Leoniden

L.S. Dunes

Machine Head

Madsen

Malevolence

Måneskin

Neck Deep

Of Mice & Men

Parkway Drive

Pendulum

Pennywise

Pinkshift

Polyphia

Queens Of The Stone Age

Querbeat (nur bei Rock am Ring)

Royal Blood

Royal Republic

Scene Queen

Schimmerling

Skindred

Sondaschule

Team Scheisse

The Interrupters

The Last Internationale

The Scratch

Thy Art Is Murder

Trettmann

Underoath

Wanda

Wargasm

While She Sleeps