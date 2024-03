Bonnie Tyler veröffentlicht Livealbum

Im Jahr 2019 kehrte die britische Musikikone Bonnie Tyler mit ihrem erfolgreichen Studioalbum „Between The Earth And The Stars“ und einer gleichnamigen Tournee ins Rampenlicht zurück. Sie präsentierte eine beeindruckende Live-Show voller Leidenschaft und Power, die auf dem neuen Live-Album „In Berlin“ festgehalten ist, das am 8. Mai 2019 im renommierten Admiralspalast in Berlin aufgenommen wurde.

Nachdem sie in Wales entdeckt wurde, begann Bonnie Tylers Karriere 1976 mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single und ihrem Debütalbum im folgenden Jahr. Durch die Kombination ihrer einzigartigen Stimme, gepaart mit jeder Menge Mumm, Willensstärke, harter Arbeit und tollen Songs, wurde Bonnie schnell in ihrem Heimatland sowie in ganz Europa bekannt.

Als sie mit Jim Steinman für „Total Eclipse Of The Heart“ und „Holding Out For A Hero“ (für den Erfolgsfilm „Footloose“) zusammenarbeitete, nahm ihre Karriere gewaltig an Fahrt auf. Seitdem gab es kein Zurück mehr.

Die First Lady des Pop/Rock hat mit ihrem einzigartigen Talent und ihren legendären Hits Musikgeschichte geschrieben. Für ihr Album „Faster Than The Speed Of Night“, mit dem sie als erste Britin auf Platz 1 der britischen Albumcharts debütierte, erhielt sie einen Guinness-Weltrekord; in den USA wurde das Album mit Platin ausgezeichnet. Für ihre Arbeit wurde sie für zwei Grammy Awards und drei Brit Awards nominiert. Außerdem wurde Bonnie Tyler im Jahr 2022 zum ‚Member of the Order of the British Empire‘ (MBE) ernannt.

„In Berlin“, das am 19. April 2024 erscheint, ist ein weiterer Beweis dafür, dass Bonnie Tyler ein Garant für erstklassige Unterhaltung ist. Ein musikalisches Feuerwerk, verpackt in eine 17 Songs umfassende Setlist voller unvergesslicher Klassiker, beliebter Fan-Favoriten und aktueller Hits, das als CD sowie zum Download und Streaming erhältlich sein wird.

Bereits am 22. März wurde die erste digitale Single „Faster Than The Speed Of Night (Live In Berlin)“ veröffentlicht. Die energiegeladene Live-Performance ist als Instant Grat Track im Rahmen der digitalen Album-Preorder, als digitaler Download und Stream erhältlich.

CD 1:

1. Flat On The Floor

2. Hold On

3. It’s A Heartache

4. Seven Waves Away

5. Have You Ever Seen The Rain

6. Move

7. This Is Gonna Hurt

8. Let’s Go Crazy Tonight

9. Bad For Loving You

CD 2:

1. Total Eclipse Of The Heart

2. Between The Earth And The Stars

3. Faster Than The Speed Of Night

4. Turtle Blues

5. Slow Walk

6. The Best

7. Holding Out For A Hero

8. Older