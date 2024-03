Laith Al-Deen schreibt Geschichte

Laith Al-Deen veröffentlicht mit „Geschichte Schreiben“ eine ergreifende Ode an die Macht der gemeinsamen Erfahrungen und Entscheidungen. In diesem einfühlsamen Song entführt uns Laith auf eine Reise über die Dächer der Stadt, wo wir mit ihm und seinem Gesang über das Leben in all seinen Facetten philosophieren. Mit jeder Zeile ermutigt uns Laith, die leeren Seiten vor uns mit Phantasie und Wirklichkeit zu füllen. „Geschichte Schreiben“ ist nicht nur ein Lied, sondern ein Aufruf zum Handeln und zur Gestaltung unseres eigenen Schicksals.

Es gibt kaum jemanden in Deutschland, der den Namen Laith Al-Deen noch nie gehört hat. Der Sänger von Hits wie „Bilder von Dir“, „Dein Lied“ oder „Keine Wie Du“ prägte von Anfang an maßgeblich den Deutsch-Pop, verkaufte Millionen Tonträger, erntete zahlreiche Goldene Platten sowie Top Chart-Platzierungen und sorgte für so einige Ohrwürmer.

Mit seinem letzten Album „Kein Tag Umsonst“ stieg Laith auf Platz 3 der Deutschen Charts ein. Das neue Album erscheint passend zur Tour im April. Weitere Infos folgen in Kürze. „Dein Begleiter“, das elfte Studioalbum von Laith Al-Deen, erscheint am 19. April 2024 bei earMUSIC, passend zu seiner Frühjahrstour als CD Digipak und als limitiertes Boxset samt Armband, Stickern, dem neuen Album und passenden Stoffbeutel.