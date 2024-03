Maite Kelly veröffentlicht das Video zu ihrer aktuellen Single

Nur Liebe bewegt ihr Herz. Liebe, die ungezwungen ist und aus tiefstem Herzen kommt. Liebe, die einfach passiert. Mit reichlich Frühlingsgefühlen und ihrer unbändigen Lebenslust im Gepäck ist Maite Kelly auch 2024 im Auftrag der berühmten fünf Buchstaben unterwegs – und präsentiert die elektrisierende „Aus-dem-Bauch-heraus“-Nummer „ES IST EINFACH PASSIERT“, deren natürlicher Anziehungskraft niemand widerstehen kann. Bei der Single, die am 16.03.2024 in der ARD Show von Florian Silbereisen TV-Premiere feiert, handelt es sich um einen weiteren Vorboten auf ihr neues, am 28. März erscheinenden Albums „NUR LIEBE“.

Nach ihrer augenzwinkernden Liebeshymne „DAS TUT SICH DOCH KEINER FREIWILLIG AN“ im vergangenen Herbst gibt sich die Singer-Songwriterin einmal mehr mit sämtlichen Sinnen dem schönsten aller Gefühle hin. Hörbar frei und „völlig unkontrolliert“, wie es in dem Song heißt, lässt sich Maite einfach fallen. Wenn nur „ein Blick von dir“ dazu führt, dass „der Raum vibriert“, dann gibt es keinen Zweifel mehr: „Mit uns, das muss Schicksal sein.“

So unweigerlich uns die Synthesizer-Klänge dieses Ohrwurms in die Welt der 80er-Jahre entführen, so aussichtslos erscheint es, sich der Magie des Augenblicks widersetzen zu wollen.

Es ist einfach passiert,

keiner kann was dafür.

Nur die Macht einer Nacht,

hat uns wehrlos gemacht.

Du hast mich einmal zu oft berührt.

Die Lyrics sind Ausdruck der persönlichen Freiheit, die Maite Kelly mehr denn je empfindet und die auf ihrem neuen Studioalbum in besonderem Maße zum Tragen kommt. Die Fans dürfen sich auf 13 Songs freuen, die zum Großteil einfach so passiert sind.

Kurz nach der Veröffentlichung ihres Albums „über die Freiheit der Liebe und das Leben“ wird die Frau, die keine Stopptaste kennt, ihr Publikum ab dem 24.03. bei vier Konzerten auf ihre Reise mitnehmen – ehe sie ab Ende Januar 2025 im Rahmen ihrer großen Arena-Tour weitere Fan-Wünsche erfüllen wird. Mit viel Humor, Energie und mitreißenden Momenten, die einfach passieren, wenn Maite Kelly eine Bühne betritt …

Maites Piano-Konzerte: 24.03.2024 – Theater des Westens – Berlin / 26.03.2024 – Tonhalle – Düsseldorf / 27.03.2024 – Metropol Theater – Bremen / 28.03.2024 – Congress Saal – Münster