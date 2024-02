Sarah Lesch veröffentlicht neue Single „Dey“ aus ihrem neuen Album

Sarah Lesch geht mit dem neuen Album „Gute Nachrichten“ neue Wege mit gewohnter Haltung. Sie singt über sich und erzählt damit viel über uns.

Schon immer lebt und propagiert Sarah Lesch Diversität, steht dafür wie kaum eine zweite in Deutschland. Mit der eingängigen und fröhlichen 2. Single „Dey“ möchte die Musikerin nicht den Zeigefinger erheben sondern ruft zum Thema Gendern und Pronomen ganz laut: „Hey, Gesellschaft, wo ist eigentlich das Problem? Es ist nur ein Pronomen.“

Sie gendert ausnahmsweise selektiv dann, wenn es um Arschlöcher geht. Konsequent ist sie, wenn sie von Lola singt, weder ER noch SIE. Lola gibt es wirklich. Lola bewegt sich abseits der etablierten Gender Normen von cis männlich und cis weiblich und Lola definiert sich über das Pronomen „Dey“. Sarah Lesch selbst outet sich mit diesem Song erstmals öffentlich auch selbst als non-binär. #sarahlesch #dey #pronomen

Das neue Album von Sarah Lesch verspricht weitere tiefgründige und berührende Songs, die die Facetten des Lebens beleuchten. „Gute Nachrichten“ erscheint am 22.03.204 via Meadow Lake Music/ Rough Trade Distribution als CD, Doppel-Vinyl und als Premium Edition (plus 3 Bonustracks)

Sarah Lesch Live 2024

19.04.24 Friedrichshafen, Caserne

20.04.24 Tübingen, Sudhaus

26.04.24 Erfurt, HsD

27.04.24 Saarburg, Stadthalle

28.04.24 Darmstadt, Centralstation

02.05.24 Lüneburg, Kulturscheune

03.05.24 Magdeburg, Factory

04.05.24 Leipzig, Anker

05.05.24 Dresden, Alter Schlachthof

09.05.24 Berlin, Heimathafen

10.05.24 Lübeck, Rider Café

11.05.24 Wilhelmshaven, Pumpwerk

12.05.24 Hamburg, Fabrik

15.05.24 Nürnberg, Z-Bau

16.05.24 Potsdam, Waschhaus

17.05.24 Bischofswerda

18.05.24 Annaberg Buchholz,

23.05.24 Oldenburg, Kulturetage

24.05.24 Celle, CD Kaserne

31.05.24 Bonn, Pantheon

01.06.24 Köln, Kulturbahnhof Ehrenfeld

08.06.24 Karlsruhe, Tollhaus

09.06.24 Stuttgart, Wizemann

10.06.24 München, Backstage