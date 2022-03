Mit „Waiting For Your Love‟ meldet sich SARAJANE nach ihrem starken Empowerment-Album „Fuel‟ (2019) zurück. Der Song ist der Vorbote ihres dritten Albums. „Milk & Money‟. Der Albumtitel weist schon den Weg, was die engagierte Musikerin derzeit besonders bewegt. Sie zeigt sich mutiger und vielschichtiger, aber auch verletzlicher.

Die erste Single „Waiting For Your Love‟ ist eine wahrhaftige Popballade, in der sich Sarajanes warme Stimme emotional ganz weit öffnet. Sie erzeugt ein Gefühl das Traurigkeit zulässt und Trost spendet, welches die Seele tief bewegt und zugleich hochfliegen lässt. Die Hamburger Musikerin thematisiert hier eine komplexe Beziehungsdynamik: die Angst, die Verbindung zu einem geliebten Menschen zu verlieren und wie überwältigend dies sein kann. Das Gefühl schleicht sich langsam in den Alltag ein und es verdichtet sich zu einem Film voller kleiner Entfremdungen und großer Erwartungen. Der Ausweg: wirklich miteinander reden, ehrlich sein, sich akzeptieren.

Die ersten Akkorde für „Waiting For Your Love‟ komponierte SARAJANE am Klavier, zuhause mit ihrem kleinen Sohn auf dem Schoß. Ein intimer Sound, den sie gemeinsam mit Produzent und Multiinstrumentalist Konrad Wissmann im Soundhafen Altona weiterentwickelte. Kernaussage ist für sie die Zeile „remember we’re in this together‟. Ob nun einem Paar vor lauter Funktionieren das Gespür füreinander entgleitet oder ob sich gesellschaftliche Gruppen voneinander distanzieren und im Unverständnis verharren. SARAJANE möchte mit ihrem Song dazu anregen, nicht abzuwarten, sondern selbst den ersten Schritt zu machen. Über die eigene Situation zu sprechen, zuzuhören, auch zu diskutieren. Auf Augenhöhe. Mit aufrichtigem Blick für sich und füreinander.

Für das Video zum Song, fand sie den perfekten Ort. Die ehemalige Wohnung des Rabbiners der Synagoge in der Poolstr. 12 in Hamburg. 1944 zerstörte eine Bombe das Hauptschiff – die Vorhalle und die Apsiss sind als Ruinen erhalten. In dieser Ruine befindet wurde das Video gedreht, zwei Tänzerinnen erzählen die Geschichte, in einem Ort der Kultur im besten Sinne. Dieser Raum gab dem Song visuell ein Zuhause und verstärkt noch einmal die Message: „Remember we’re in this together.“