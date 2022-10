SASHA legt emotionalen Song vor: “Lighthouse” widmet er seinem Sohn

Keine Beziehung im Leben ist stärker und inniger als das Band zwischen Eltern und ihren Kindern. Eine Verbindung, die sich kaum mit Worten beschreiben lässt. Mit seiner brandneuen Single legt Sasha nun seinen bisher wohl emotionalsten Song vor, auf dem er genau diese tiefen Gefühle in einer berührenden Pop-Ballade einfängt: „Lighthouse“ ist Sashas kleinem Sohn Otto gewidmet und stellt den nächsten Vorboten seines ungeduldig erwarteten Jubiläumsalbums „This Is My Time. Love from Vegas“ (VÖ: 17.02.2023) dar!

Er ist nicht nur einer der beliebtesten und erfolgreichsten Sänger, Musiker und Entertainer Deutschlands – auch in einer weiteren Rolle glänzt Sasha seit ein paar Jahren: Als frisch gebackener Familienvater, der seine neuen Erfahrungen und Empfindungen nun in seinen Songs thematisiert. In seiner neuen Single „Lighthouse“ erzählt er von einem der prägendsten und alles verändernden Ereignisse in seinem Leben: Der Geburt seines Sohns Otto und davon, was sich Sasha für die Zukunft seines Sprösslings wünscht.

„Am Anfang dachte ich, es wäre sehr schwer, so einen Song zu schreiben – und das ist es, glaube ich, auch“, so Sasha über das in Zusammenarbeit mit seinen langjährigen besten Freunden und Lieblingssongwritern Robin Grubert und Ali Zuckowski entstandene Stück. „Aber als ich angefangen hatte, sprudelte es nur so aus mir heraus. Ich spiele mit der Metapher des Leuchtturms, der immer da ist, wenn man ihn braucht. Das ist das, was ich mir für meine Zukunft und die meines Sohnes vorstelle: Dass ich ihn machen lasse, dass er seine Träume verwirklichen kann und dass ich für ihn da sein kann, wenn er mich braucht.“

Eine Botschaft, mit der Sasha allen Müttern und Vätern aus der Seele spricht. Für den 50-Jährigen eine ganz neue emotionale Erfahrung, die er nun weitergeben möchte. „Vor allem geht das raus an die Daddies, die oft nicht wissen, wie sie es machen sollen, weil sie sich – glaube ich – manchmal überfordert fühlen oder einfach erst mit der Situation umgehen lernen müssen. Mein Sohn nimmt die wichtigste Rolle in meinem Leben ein. Auch schon, bevor er da war, und das ist etwas Schönes.

Es ändert sich nicht alles, aber es ändert sich vieles und es wird auch hier und da mal anstrengend, aber auf eine andere Art und Weise, weil sich die Prioritäten verschieben. Wenn man sich vorher sehr viel mit sich selbst beschäftigt hat – wie das so Typen wie ich ganz gerne tun – dann ist es unfassbar erholsam, dass der Fokus plötzlich auf einer anderen, ganz wundervollen Person liegt. Das macht das Leben einfach leichter.“ Wobei der Track „Lighthouse“ nicht nur auf Sashas kommendem Album eine zentrale Bedeutung einnimmt, sondern auch in seinem begleitenden Revue-Programm „This Is My Time – Die Show!“

„In der Show erzähle ich meine Geschichte von Anfang an bis heute – von den ersten Sachen, die ich auf den Plattenspieler gelegt habe, also Elvis Presley, und was mich mein Leben lang begleitet hat. Irgendwann kam die Frage auf, was am Ende meine Kirsche auf der Sahnehaube ist. Die Antwort: Ganz klar mein Sohn, der in der Show stattfinden und einen Song bekommen muss! Also haben wir uns zusammen hingesetzt und den Song geschrieben. An dem Tag, als wir ihn am Küchentisch mit einer Gitarre und Piano aufgenommen haben, war das Stück eigentlich auch schon fertig. Er war wunderschön. Jedes Mal, wenn meine Frau und ich ihn anhören, haben wir Tränen in den Augen.“

Nachdem Sasha im April bereits mit dem Big Band-Remake seines vielfach mit Gold- und Platin ausgezeichneten Megahits „If You Believe (Vegas Version)“ den ersten Vorboten seines kommenden Studioalbums vorgelegt hat, veröffentlichte er ein Cover des Harry Styles Hits „As it was (Vegas Version)“ und legt nun mit „Lighthouse“ den nächsten Vorgeschmack auf seinen Anfang 2023 erscheinenden Longplayer „This Is My Time. Love from Vegas“ vor!

Auf dem Album schaut der Sänger und Songwriter einerseits auf sein aufregendes Leben und seine größten musikalischen Meilensteine zurück, während er gleichzeitig einen Blick nach vorne wirft. Neben glamourösen Neuinterpretationen eigener Stücke enthält die Songsammlung ausgewählte Coverversionen seiner großen Vorbilder in elegant-lässiger Crooner-Manier; komplettiert wird das Album im neu definierten Las Vegas-Sound von bisher unveröffentlichten Eigenkompositionen wie der brandneuen Single „Lighthouse“.

Sashas brandneue Single „Lighthouse“ erschien bereits am 23.09.2022, das Studioalbum „This Is My Time. Love from Vegas“ folgt am 17.02.2023. Die 29 Konzerte umfassende Tournee zum Revue-Programm „This Is My Time – Die Show!“ startet am 8. Oktober in Bremen und findet am 21. November 2022 in Wien ihren krönenden Abschluss.