SAVATAGE ehren Criss Oliva – limitierte Vinyl von „Ghost In The Ruins“

In den letzten zwei Jahren hat earMUSIC den SAVATAGE-Fans und Metal-Sammlern einen wahren Schatz beschert: eine heiß ersehnte, elegante LP-Reissue-Serie sämtlicher Studioalben. Die sorgfältig kuratierten Sammler-Editionen aus hochwertigen Heavyweight 12″-LPs – erschienen in chronologischer Reihenfolge und angereichert mit wunderschönen Gatefold-Covern, ausführlichen Linernotes sowie weiteren schicken Extras – hatten sich schnell zu echten Fan-Lieblingen entwickelt.

Nun ist es an der Zeit, all das zu krönen mit der Erinnerung an einen außergewöhnlichen Mann, der Fans, Familie und Musikerkollegen gleichermaßen am Herzen ruht – Criss Oliva: Das 1995er Live-Album und Tribut “Ghost In The Ruins” hat seinen Weg in diese erstklassige Sammlung gefunden.

Bei SAVATAGE-Konzerten ging es schon immer um eine energiegeladene Atmosphäre, die Zusammenkunft von gleichgesinnten Liebhabern bahnbrechender Musik und die Finesse in der Präsentation durch die Band. Die Shows glichen klanglichen Abenteuern, gefüllt mit Geschichten von Glaube, Hoffnung, Wut und Wahnsinn, ausgeführt mit größtem Talent. Um den Hörer auf eine Reise durch unvergessliche Momente aus den Jahren 1987 bis 1990 mitzunehmen, wurden für “Ghost In The Ruins” elf Songs und zwei Instrumentalstücke sorgfältig ausgewählt, die vier Alben und deren jeweilige Tourneen abbilden.

Es gibt viele Gitarristen, die sämtliche Riffs spielen können – aber es gibt nur wenige, die tatsächlich ihren eigenen Sound in einem solchen Ausmaß prägen, dass er zu einem Meilenstein in der Entwicklung eines Musikgenres gerät. Criss Oliva war ein solcher Musiker. Um das Vermächtnis von Criss und sein unverwechselbares Werk zu ehren, präsentieren SAVATAGE nun erstmals eine LP-Ausgabe von “Ghost In The Ruins”.

Wie Fans bereits wissen, zeigt dieses Album die ganze Anmut, Emotion und Poesie von Criss‘ denkwürdigsten Soli. Es kommt direkt aus den Herzen der beiden Brüder: Criss und Jon Oliva. Jon reflektiert über die Arbeit seines Bruders: „Ich glaube, tief in seinem Inneren störte es ihn, dass er nicht die Anerkennung bekam, die er nach der Meinung vieler Leute verdient hätte, aber er sagte sich einfach: ‚Wie auch immer. Ich werde meinen Tag schon haben.‘ Aber er war ein großartiger Mann – ein einzigartiger Gitarrist. Ich frage mich, wie er heute wohl wäre.“

Die Magie der SAVATAGE-Geschichte wird am 27. Oktober in einer Limited Edition – erstmals überhaupt auf Vinyl – gefeiert. Das Tributalbum erscheint als Heavyweight-Doppel-LP auf orange/schwarz marmoriertem Vinyl in einem wunderschön gestalteten Gatefold-Cover mit schwarzen Innenhüllen. Die Zeitreise, die ab sofort vorbestellt werden kann, enthält außerdem ein hochwertiges 12-seitiges LP-Booklet mit Linernotes und einer Menge denkwürdiger Bilder.