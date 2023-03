SEAFRET veröffentlichen Titelsong des neuen Albums WONDERLAND

Bridlingtons feinstes Folk-Pop-Duo Seafret setzt die Vorbereitung für ihr mit Spannung erwartetes drittes Studioalbum „Wonderland“ mit der Veröffentlichung des aufsteigenden Titeltracks fort. „Wonderland” setzt die breite und euphorische Energie fort, die sie in den letzten Jahren entwickelt haben, und ist voll von reicher und galoppierender Ästhetik, die Jack Sedmans schimmernde Gesangsleistung elegant widerspiegelt. Mit diesem neuen Stück liefern sie eines ihrer bisher fesselndsten Werke ab.

Seafret erklären: “WONDERLAND wurde von der Nostalgie inspiriert, die wir gelegentlich in Bezug auf unsere jüngeren Jahre empfinden, und wie schön es manchmal wäre, wenn wir die Uhr zurückdrehen könnten. Das Album handelt davon, aus einem dunklen Ort wieder ins Licht zu kommen und es war eine absolute Freude, es zu schreiben, aufzunehmen und zum Leben zu erwecken.”

Es ist die erste große Veröffentlichung seit ihrem zweiten Album Most Of Us Are Strangers aus dem Jahr 2020 und soll an den Erfolg anknüpfen, den das Duo im letzten Jahr erfahren hat. Ihr 2015er Durchbruch “Atlantis'” brachte dem Duo einen überraschenden viralen Run auf TikTok ein, was zu ihrer ersten UK Official Charts Top 40 Single und 13 Millionen monatlichen Spotify-Hörern führte.

“Wir freuen uns, endlich unser drittes Album ‘WONDERLAND ankündigen zu können. Es war eine absolute Freude, es zu kreieren. Einige der Songs entstanden, als wir uns an einem dunklen Ort befanden und das Licht wiederfanden als die Dinge an ihren Platz fielen. Wir hoffen, dass die Positivität durchscheint. Wir denken, dass es das beste Album ist, das wir bisher gemacht haben, und wir hoffen, dass ihr das Gleiche fühlt, wenn es am 14. April veröffentlicht wird”, fügen Seafret über das Album hinzu.

Songliste