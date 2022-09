The Damned veröffentlichen neue Single und Video aus kommendem Live-Album

Am 28. Oktober 2019 verwandelten The Damned die Bühne des renommierten London Palladium Theaters für eine Nacht in eine Vampir-Gruft. “Wait For The Blackout” fängt den elektrisierenden Moment ein, als David Vanian als Dracula verkleidet die Bühne betritt und genauso gierig nach Blut scheint, wie die Fans nach dem bevorstehenden Spektakel. Der Song, ein Fan-Favorit aus ihrem genreübergreifenden “The Black Album”, verdeutlich die der Dunkelheit innewohnenden Kraft, die dem Tag fehlt. Genau drei Jahre später erscheint am 28. Oktober 2022 das Livealbum!

Es war David Vanians persönlicher Wunsch, “Plan 9 Channel 7” als erstes offizielles Video aus “A Night Of A Thousand Vampires” auszukoppeln. Mit seiner düster-gefährlichen Aura ist das Video und vor allem der Liveauftritt eine Hommage an Schauspielerin Maila Nurmi (ihre ikonische Interpretation der Vampir-Gestalt wird auf der Bühne dupliziert). Ein Spaziergang über den Friedhof Hollywoods hat noch nie so gerockt!

Für das lang erwartete Live-Album “A Night Of A Thousand Vampires”, mit Klassikern wie “Wait For the Blackout” aber auch selten aufgeführten Covern wie “People Are Strange” und “Eloise”, schließt sich die erste Punk-Band mit dem “Hammer House of Horror” und der Besetzung des “Circus of Horror” zusammen. David Vanian verwandelt sich von Dracula in Nosferatu, “Neat Neat Neat” morpht in “Bela Lugosi’s Dead”, und Feuerschlucker sowie Trapezkünstler sorgen für ein wahres Spektakel, bei welchem sowohl die Band als auch das Publikum in voller Vampirkleidung zu sehen sind. Ein denkwürdiger Abend für die Lebenden… und die Untoten!

Tracklist “A Night Of A Thousand Vampires”

01. Beaty Of The Beast

02. Wait For The Blackout

03. Plan 9 Channel 7

04. Standing On The Edge Of Tomorrow

05. Grimly Fiendish

06. Dr Jekyll And Mr Hyde

07. Absinthe

08. Under The Floor Again

09. I Just Can’t Be Happy Today

10. 13th Floor Vendetta

11. Eloise

12. People Are Strange

13. Curtain Call

14. Tightrope Walk

15. The Dog

16. Neat Neat Neat – Bela Lugosi’s Dead

17. Black Is The Night