40 Jahre Thriller: Albumcover zur Jubiläumsedition

Vor kurzem konnten Sony Music das neue “MICHAEL JACKSON THRILLER 40″ Album ankündigen und seit letzter Woche ist es vorbestellbar. Uns erwartet eine Doppel-CD mit dem originalen Meisterwerk von Michael und einer Bonus-CD mit erlesenen, bisher unveröffentlichten Songs und Demoaufnahmen.

Die Titel der zehn Bonustracks werden nach und nach bekannt gegeben, und zwar beginnend nach dem Labor Day (dem amerikanischen Tag der Arbeit am 5. September), wobei der letzte Titel kurz vor der Veröffentlichung am 18. November verraten wird. Darüber hinaus werden 15 zusätzliche Tracks, die bisher nur in begrenzter Auflage erschienen sind, im Rahmen einer erweiterten digitalen Version erhältlich sein.

Mit der Veröffentlichung von “MICHAEL JACKSON THRILLER 40″ wird das 40-jährige Jubiläum des weltweit meistverkauften Albums aller Zeiten gefeiert. Pop-up-Events und weltweite Veranstaltungen sind geplant, um Michaels monumentales Werk zu würdigen, das mit bis heute unerreichten acht Grammys ausgezeichnet wurde, musikalische Grenzen sprengte und die Welt der Popmusik und Musikvideos für immer verändert hat. Michael Jacksons Album Thriller befand sich mehr als 500 Wochen in den Billboard-Albumcharts und wurde seit dessen Veröffentlichung am 30. November 1982 über 100 Millionen Mal verkauft.

Für alle die das offizielle Video von „Thriller“ nochmal sehen wollen: