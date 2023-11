THE KILLERS kündigen Best Of „Rebel Diamonds“ für Dezember 2023 an

The Killers haben das Best-Of-Album „Rebel Diamonds“ für den 8. Dezember 2023 angekündigt!

Die Compilation wird 20 Tracks enthalten („20 songs for 20 years….“): natürlich den inzwischen zum Klassiker jeder Indie-Disco avancierten Song „Mr. Brightside“, Stücke wie „When You Were Young“ und „All These Things That I Have Done“ und viele mehr – insgesamt mindestens einen Song von jedem der inzwischen sieben Studio-Alben der Killers.

Auch die erst kürzlich veröffentlichte Single „Your Side of Town“ wird auf „Rebel Diamonds“ zu finden sei, außerdem ein bisher unveröffentlichter Song, der zur neuen Festival-Hymne der Killers werden könnte und auf den Titel „Spirit“ hört.

“See it’s been said that what’s remembered lives”, so Sänger Brandon Flowers im Trailer zum Best-Of-Album. “And we’ve racked up stadiums full of memories the past twenty years, enough to fill lifetimes. Twenty songs for twenty years – Rebel Diamonds”, ergänzt er.

Tracklisting „Rebel Diamonds“

Jenny Was A Friend Of Mine

Mr. Brightside

All These Things That I’ve Done

Somebody Told Me

When You Were Young

Ready My Mind

Human

Spaceman

A Dustland Fairytale

Be Still

Runaways

The Man

Caution

My Own Soul’s Warning

Dying Breed

Pressure Machine

Quiet Town

boy

Your Side of Town

Spirit*

(*new song)

Formate

„Rebel Diamonds“ erscheint als Standard-Vinyl (2LP, schwarz), D2C-Vinyl (2LP, schwarz, Double Gatefold, 24-Page Booklet), Ltd. Vinyl Spotify Fans First (2LP, Opaque Green), Standard-CD und natürlich digital.

The Killers sind Brandon Flowers (lead singer), Ronnie Vannucci Jr. (drummer), Dave Keuning (guitarist) und Mark Stoermer (bassist). Die Band wurde 2001 in Las Vegas gegründet.