The White Stripes: “Elephant” in einer limitierten farbigen Vinylversion

The White Stripes feiern den 20. Jahrestag ihres von der RIAA mit Platin ausgezeichneten vierten Studioalbums “Elephant” mit zwei besonderen Veröffentlichungen. “Elephant (Deluxe)” erschien am 31. März digital über Third Man Records und enthält den remasterten HD-Ton des Original-Studioalbums zusammen mit 27 Livesongs der Band, die am 2. Juli 2003 im Aragon Ballroom in Chicago aufgenommen wurden.

Eine limitierte 2LP-Version des Original Elephant-Albums wird am 21. April auf Red Smoke Clear (1. LP) und Red & Black Smoke in farbigem Vinyl (2. LP) veröffentlicht.

Die Feierlichkeiten zum 20-jährigen gehen mit der Einführung eines neuen Merchandise-Shops und einer Elephant-Kollektion weiter. Auf whitestripesstore.com kann man die gesamte Kollektion sehen, die im Laufe des Jahres um weitere Artikeln ergänzt wird.

“Elephant” erschien am 1. April 2003 und erwies sich schnell als ein von der Kritik gefeiertes, preisgekröntes Phänomen, das sich weltweit großer Beliebtheit erfreute. Es erreichte Platz 6 der amerikanischen Billboard 200 und stand an der Spitze der offiziellen britischen Album-Charts.

Das Album wurde größtenteils innerhalb von nur zwei Wochen im April 2002 in den analogen Toe Rag Studios in London aufgenommen. Es enthält legendäre Singles wie das mit dem GRAMMY® Award ausgezeichnete “Seven Nation Army” oder “I Just Don’t Know What To Do With Myself”, “The Hardest Button To Button” und “There’s No Home For You Here”.

David Fricke vom Rolling Stone bezeichnete das Album als “ein Werk von pulverisierender Perfektion”. “Elephant” wurde 2004 mit dem GRAMMY® Award für das “Beste Alternative Album” ausgezeichnet und war für das “Album des Jahres” nominiert.