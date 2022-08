Thundermother – Titeltrack erscheint als Single

Kaum ein Hardrock-Act hat in den letzten Jahren so abgeräumt wie die All-Female-Rock-Band THUNDERMOTHER. Am 19. August 2022 erscheint nun ihr brandneues Album, Black And Gold, über AFM Records, und zeigt die Schwedinnen in gewohnt adrenalingeladener THUNDERMOTHER Manier: Vor Kraft-strotzendem, dreckigem und dennoch eingängigem Rock’n’Roll mit dem unwiderstehlichem Feelgood-Appeal!

Nach den ersten Single-Auskopplungen zu “Watch Out”, “I Don’t Know You” und “Hot Mess”, präsentiert uns die Band nun ihren Album Titel Track! „Der Titeltrack unseres kommenden Albums und der EINE Song, bei dem wir hoffen, alle unsere Fans zu vereinen, die Farben Schwarz und Gold gehören jetzt uns und wir tragen sie mit Stolz!“, verkündet Sängerin Guernica Mancini.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Dieser Stamm ist für alle da, lasst uns mit Liebe, Einheit und Leidenschaft vorangehen und warum dabei nicht auch toll aussehen!“ Mit bislang vier gefeierten Studioalben und zahllosen, mitreißenden Live-Konzerten haben THUNDERMOTHER ihr großes künstlerisches Potential bereits vielfach unter Beweis gestellt. THUNDERMOTHER sind für die Bühne geboren, ihre energiegeladenen Liveshows muss man gesehen haben. Aktuell ist die Band bei uns in Europa auf Tournee, gefolgt von einer USA Tour mit den Scorpions und Whitesnake. Alle Live Termine der Band findet ihr weiter unten.

Ihr kommender Longplayer Black And Gold wurde in den Stockholmer Baggpipe Studios aufgenommen, und von Søren Andersen in den Medley Studios in Kopenhagen gemixt und gemastert. Das Album erscheint am 19. August als Vinyl, CD und Digitalen Formaten über AFM Records.

THUNDERMOTHER live: